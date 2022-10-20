Пора позаботиться о комфорте и тепле: как выбрать термобелье

Хорошее термобелье — лучший вклад в здоровье. О нем нужно позаботиться заранее, чтобы при первых заморозках не бежать в магазин покупать первую попавшуюся вещь.

В этом материале мы расскажем, как выбрать термобелье для женщин и мужчин.

Чтобы комфортно чувствовать себя во время физических активностей, необходимо обзавестись трехслойной концепцией одежды.

Она станет настоящим спасением как на уличной пробежке, так и на горных восхождениях. Также это удобная альтернатива чулкам и подштанникам, если на улице идет дождь.

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Как выбрать термобелье

Специальным нижним слоем одежды называют функциональное белье. Самая главная его функция — поддержание комфортного температурного режима тела.

Надев это белье, ты будешь хорошо чувствовать себя в разном температурном диапазоне. Это настоящая находка для тех, кто постоянно мерзнет, ​​ведь именно этот слой одежды обеспечивает тепло и хорошую вентиляцию.

Как выбрать термобелье? Нужно помнить, что термобелье не греет тело в большие морозы, а только отводит влагу на следующие слои. За счет того, что термобелье быстро высыхает, оно хорошо справляется с влажностью потовых выделений и не теряет теплоизоляционные свойства.

Как выбрать термобелье и каким оно бывает

Существует определенная трехслойная концепция одежды (экипировка), которая является очень удобной в холодную зиму. Она состоит из:

наружного слоя (в него входят штаны и куртка);

среднего слоя (пуховой свитер или флис);

базового слоя (само термобелье).

Лучшее по функционалу — термобелье, которое является базой.

Женское термобелье

Самым популярным спросом пользуются комбинированное, шерстяное и синтетическое белье.

Как выбрать термобелье и какое лучше подойдет именно тебе — вопрос индивидуальный.

Хорошее термобелье должно обеспечивать комфорт и тепло, а не удовлетворять эстетическую потребность.

Под верхним слоем одежды осенью или зимой его практически не будет видно, однако именно термобелье спасет твое здоровье и кошелек.

Синтетическое термобелье для женщин

Термобелье из синтетики сейчас легко можно найти не только в специализированных магазинах, но и в магазинах с одеждой. Оно пользуется наибольшей популярностью, несмотря на то, что слово “синтетика” может отпугнуть тебя еще на стадии прочтения этикетки.

Не волнуйся, оно такое же качественное, как и натуральное, а по функционалу даже лучше!

Синтетика хорошо борется с влагой, быстрее сохнет и приятная к телу.

Также она не теряет форму. Однако проверь в магазине, не вызывает ли синтетика аллергических реакций.

Термобелье из натуральных тканей для женщин

Если ты заметила на этикетке слово “хлопок” и с радостью бежишь с этой вещью на кассу, не торопись!

Именно в изделиях из хлопка не очень комфортно заниматься спортом. К тому же хлопок плохо сохнет.

Если ты все же хочешь приобрести натуральное термобелье, приглянись к изделиям из шерсти. Но за такую ​​вещь придется выложить кругленькую сумму.

Термобелье для женщин из комбинированных материалов

Хороший вариант для “продвинутых” спортсменов, которые ценят в термобелье в первую очередь высокотехнологичность.

Оно может быть изготовлено ​​как из шерсти животных, так и из синтетических материалов.

Поскольку в производстве оно дороже синтетического, термобелье из комбинированных материалов тоже будет бить по кошельку.

Какое термобелье купить женщине

Как выбрать термобелье? Все очень индивидуально и зависит от того, для каких целей ты его покупаешь.

Если хочешь заниматься спортом на улице в холодное время года, подойдет любое из вышеперечисленных, однако самым теплым в этом случае будет термобелье из хлопка.

Наиболее функциональное — синтетическое. А лучшее по соотношению цена – качество — термобелье из комбинированных материалов.

Мужское термобелье

Если ты занимаешься спортом на улице и заботишься о наборе массы, тебе подойдет синтетическое термобелье. Даже если пропорции тела будут меняться, это термобелье является самым эластичным.

Также хорошее синтетическое термобелье можно купить не за все деньги мира.

Однако важно учитывать чувствительность к синтетике, и то, что стирать его придется каждый раз после пробежки или тренировки.

Натуральное термобелье для мужчин

Как мы писали ранее, шерсть — один из лучших материалов, представленных в отделах с натуральным термобельем.

Если ты собираешься на горнолыжный курорт или в горы с ночевкой — это самый лучший вариант из всех возможных.

Также его выбирают опытные рыболовы. Однако есть существенный минус — натуральное термобелье может изменить форму после неправильной стирки.

Термобелье из комбинированных материалов для мужчин

Производители термобелья из комбинированных материалов больше работают над его функциональностью.

Чаще его используют спортсмены или очень требовательные пользователи.

Какое термобелье выбрать, решать только тебе.

Как выбрать термобелье? Если ты активно занимаешься спортом в комфортных, теплых условиях, выбирай синтетическое термобелье. Если зимой — шерстяное, чтобы оно лучше согревало и хорошо отводило влагу.

Как ухаживать за термобельем

Термобелье категорически нельзя стирать с мылом, порошком и хлором.

Вода для стирки должна быть до 28 °С. Если ты, собираясь на тренировку с утра, нечаянно прольешь на белье кофе или чай, одежда может потерять свои свойства.

Поэтому остерегайся попадания горячей воды и кипятка на термобелье.

Откажись от сушки термобелья на батарее, как и от глажки таких деликатных тканей.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно организовать свой гардероб.

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