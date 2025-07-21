Что такое щелочная вода: как она действует на организм и как сделать ее самостоятельно

Кислотно-щелочной баланс (или уровень pH) — это тонкий внутренний механизм нашего тела, поддерживающий правильное функционирование клеток, органов и систем.

Для нормальной работы организма важно, чтобы этот баланс был близок к нейтральному или слегка щелочному (pH крови 7,35-7,45).

Наш организм ежедневно борется с избытком кислот — из-за пищи (мясо, хлеб, сладкое), стресс, плохое дыхание. Щелочная вода может нейтрализовать часть этой избыточной кислотности, особенно в желудочно-кишечном тракте.

Читай, из чего состоит щелочная питьевая вода, в чем ее особенности и как объяснить простыми словами — в материале.

Что такое щелочная вода: состав

Щелочная вода — это вода с более высоким уровнем pH, чем обычная питьевая вода.

Обычная вода имеет примерно pH 7 (нейтральная среда).

Щелочная вода имеет pH от 8 до 9,5, что делает ее менее кислой.

Она также может содержать минералы, такие как кальций, магний, калий, натрий, которые повышают щелочность и, по утверждениям некоторых производителей, имеют дополнительную пользу.

Как щелочная вода действует на организм

Вода может быть полезна при:

гастрите с повышенной кислотностью;

изжоге;

заболеваниях мочевыводящей системы;

после интенсивных физических нагрузок, вызывающих накопление молочной кислоты в мышцах.

Итак, потенциальная польза щелочной воды:

Уменьшает кислотность организма — может помочь нейтрализовать избыток кислоты (например, при гастрите с повышенной кислотностью).

Улучшает гидратацию — некоторые считают, что она лучше усваивается, особенно во время физических нагрузок.

Антиоксидантные свойства — некоторые источники утверждают, что щелочная вода обладает способностью бороться со свободными радикалами.

Очистка организма — популярное мнение среди поклонников детокс-программ.

Но научные исследования пока не доказали весомой долгосрочной пользы для здоровых людей. Наш организм самостоятельно регулирует pH (особенно крови) и внешние вмешательства почти не влияют на этот баланс.

Как приготовить щелочную воду в домашних условиях

С добавлением пищевой соды:

1/8 чайной ложки соды на 1 стакан (250 мл) чистой воды.

Хорошо перемешать. Выпить сразу после приготовления.

Людям с высоким давлением или болезнями почек с осторожностью!

С добавлением лимона:

Лимон — кислый фрукт, который в организме имеет щелочную реакцию. Как сделать лимонную воду:

Выжать 1/2 лимона в 1 литр воды, настаивать 8–12 часов.

Можно добавить немного гималайской соли для минерализации.

С использованием минеральных добавок:

Есть специальные щелочные капли (pH капли), которые можно приобрести в аптеке или магазинах здорового питания. Добавляются в воду по инструкции.

Можно проверить уровень pH своей воды лакмусовой бумажкой или pH-метром, продающимся в зоомагазинах или аптеках.

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