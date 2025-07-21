Що таке лужна вода: як вона діє на організм і як зробити її самостійно

Кислотно-лужний баланс (або рівень pH) — це тонкий внутрішній механізм нашого тіла, який підтримує правильне функціонування клітин, органів та систем.

Для нормальної роботи організму важливо, щоб цей баланс був близький до нейтрального або злегка лужного (pH крові ≈ 7,35–7,45).

Наш організм щодня бореться з надлишком кислот — через їжу (м’ясо, хліб, солодке), стрес, погане дихання. Лужна вода може нейтралізувати частину цієї надлишкової кислотності, особливо в шлунково-кишковому тракті.

Читай, з чого складається лужна питна вода, у чому її особливості та як пояснити простими словами — у матеріалі.

Що таке лужна вода: склад

Лужна вода — це вода з вищим рівнем pH, ніж звичайна питна вода.

Звичайна вода має pH приблизно 7 (нейтральне середовище).

Лужна вода має pH від 8 до 9,5, що робить її менш кислою.

Вона також може містити мінерали, такі як кальцій, магній, калій, натрій, які підвищують лужність і, за твердженнями деяких виробників, мають додаткову користь.

Як лужна вода діє на організм

Вода може бути корисна при:

гастриті з підвищеною кислотністю;

печії;

захворюваннях сечовивідної системи;

після інтенсивних фізичних навантажень, які викликають накопичення молочної кислоти в м’язах.

Отже, потенційна користь лужної води:

Зменшує кислотність організму — може допомогти нейтралізувати надлишок кислоти (наприклад, при гастриті з підвищеною кислотністю). Покращує гідратацію — деякі вважають, що вона краще засвоюється, особливо під час фізичних навантажень. Антиоксидантні властивості — деякі джерела стверджують, що лужна вода має здатність боротися з вільними радикалами. Очищення організму — популярна думка серед прихильників детокс-програм.

Але наукові дослідження поки що не довели вагомої довготривалої користі для здорових людей. Наш організм самостійно регулює pH (особливо крові), і зовнішні втручання майже не впливають на цей баланс.

Як приготувати лужну воду в домашніх умовах

З додаванням харчової соди:

1/8 чайної ложки соди на 1 склянку (250 мл) очищеної води.

Добре перемішати. Випити одразу після приготування.

Людям із високим тиском або хворобами нирок — з обережністю!

З додаванням лимона:

Лимон — кислий фрукт, який в організмі має лужну реакцію. Як робити лимонну воду:

Вичавити 1/2 лимона в 1 літр води, настоювати 8–12 годин.

Можна додати трохи гімалайської солі для мінералізації.

З використанням мінеральних добавок:

Є спеціальні лужні краплі (pH каплі), які можна придбати в аптеці або магазинах здорового харчування. Додаються у воду за інструкцією.

Можна перевірити рівень pH своєї води лакмусовим папірцем або pH-метром, які продаються в зоомагазинах або аптеках.

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