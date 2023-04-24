Варто чи ні? Чим корисна вода з лимоном та як і кому її насправді можна пити

Вода з лимоном стала досить популярною в останні роки, і не дарма — це напій має кілька потенційних корисностей для здоров’я.

Однак, як і з будь-яким продуктом або напоєм, є як захисники, так і противники вживання води з лимоном. Тож розгляньмо ці питання детальніше, щоб розуміти, чим корисна вода з лимоном і кому її вживати не варто.

Вода з лимоном: користь

Водно-електролітний баланс: вода з лимоном може допомогти підтримувати правильний рівень гідратації в організмі, оскільки лимон містить електроліти, такі як калій, кальцій та магній. Підтримка імунної системи: лимон містить вітамін С, який може допомогти зміцнити імунну систему та боротися зі стресом оксидативного типу. Підтримка шлунково-кишкового тракту: лимон може підтримати здоров’я шлунково-кишкового тракту та полегшити перетравлення. Очищення організму: лимон може вважатися природним детоксикантом, оскільки він містить антиоксиданти та лимонну кислоту, які можуть допомогти видалити токсини з організму.

Аргументи проти води з лимоном

Ерозія зубної емалі: лимонна кислота може викликати ерозію зубної емалі при регулярному вживанні великої кількості лимонного соку. Пошкодження шлункового тракту: велика кількість кислоти в лимоні може подразнювати шлункову стінку та викликати розлади шлункового тракту у людей з підвищеною кислотністю. Взаємодія з ліками: лимон може взаємодіяти з деякими ліками, особливо з ліками для серцево-судинних захворювань, що може призвести до погіршення стану здоров’я. Алергія: у деяких людей може виникати алергічна реакція на лимон, що може призвести до висипань на шкірі, свербежу та набряклості.

Як пити воду з лимоном

Зазвичай рекомендується вживати напій з одного чи двох лимонів на літр води. Якщо ж ти використовуєш більшу кількість лимонів або менше води, то кількість вітаміну С, яку отримаєш, буде значно більшою. Однак, як ми вже зазначали вище, необхідно бути обережним з кількістю лимонного соку, оскільки велика кількість кислоти може бути шкідливою для здоров’я зубів та шлунково-кишкового тракту.

Також важливо пам’ятати, що вода з лимоном може викликати додаткове навантаження на нирки, особливо у випадку, якщо ти вживаєш її у великих кількостях.

Тому, якщо маєш проблеми з нирками або страждаєш на хронічну ниркову недостатність, краще звернутися до свого лікаря, щоб дізнатися, чи можна вживати воду з лимоном у твоєму випадку і в якій кількості.

Отже, вода з лимоном має свої як позитивні, так і негативні сторони. Якщо ви хочете включити її у свій раціон, краще починати з невеликої кількості та слідкувати за власними реакціями організму. Також важливо дотримуватися рекомендацій щодо кількості та частоти вживання, а також консультуватися з лікарем щодо взаємодії зі стандартними ліками, які ви приймаєте.

Поради від нутриціологині

Фуд-терапевтка та нутриціологиня Анастасія Голобородько радить весною додавати до ранкової склянки водички, окрім 1/3 м’якоті лимона, ще й і зелень. Робити це варто перед сніданком, коли прокидаєшся.

За її словами, це корисний весняний крок для травлення та підсвітки шкіри. Будь-які темно-зелені їстивні рослини напаковані органічними кислотами та мінералами, іншими сполуками, не дуже частими в їжі вітамінами (наприклад, К, багато А), клітковиною.

Кілька рецептів:

Шпинат + м’ята + листя селери + лимон

Мангольд + петрушка + листя + лайм + 1 см Корея імбиру

Кейл + м’ята + шпинат + чебрець + лимон

Шпинат + базилік + листя пак чой + лайм + імбир

Листя/стебло селери + м’ята + будь-які паростки (люцерна/альфа-альфа та брокколі часто беру) + імбир.

А ще одним смачним і корисним для твого здоров’я та краси напоєм є, звичайно, чай. Але ж далеко не весь, що ми бачимо на полицях магазинів. Тож читай, як вибрати якісний і смачний чай.

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