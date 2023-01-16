Пакування, листочки та аромат — на що звертати увагу при виборі чаю та як купувати якісний продукт

Що може бути краще, ніж чашка гарячого чаю в холодну погоду? Правильно, тільки повний заварник якісного та смачного напою.

Супермаркети нині пропонують чаї на будь-який смак та гаманець, однак далеко не всі з них варті твоєї уваги. Як у цьому розібратись?

Експертка з харчування Наталя Мазурик поділилась хитрощами, які допоможуть вибрати преміальний чай.

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Як вибрати якісний чай

Найкращий та найякісніший чай — листовий. Якщо береш у пачці, то дивись, щоб усі листочки були однакової правильної форми. У пакеті не повинно бути жодних корінчиків чи сміття.

Якщо купуєш ваговий чай, то розгорни один листочок. Він не повинен розкришитись, інакше це означає, що його сушили повторно або пересушили.

Аромат чаю має бути легким, приємним. У жодному разі там не має бути запаху заліза, пилюки чи плісняви.

Ще одне незмінне правило — чай повинен бути без додавань та ароматизаторів. Часто виробники намагаються замаскувати неякісну сировину під штучними інгредієнтами. Тож уважно читай етикетки.

А ще чай можна перевірити, заливши його холодною водою. Якщо вона одразу зафарбується, то в чаї є барвники. Масла також бути не повинно, адже якісний чай не виділятиме його в холодній воді.

Також звертай увагу на заварку. Сміття та корінчики, які спливають на поверхню води, — ознака неякісного чаю. А ось на плівочку орієнтуватись не потрібно, бо вона може бути й у справжньому чаї, і в підробці.

Любителям зеленого чаю потрібно запам’ятати, що він стає гірким за двох умов:

чай неякісний; чай неправильно заварений. Заливати чай потрібно водою до 85°C, а японський листовий — до 75°C.

Позначки на якісному чаї

Китайський чай

Ні, орієнтуватись на напис Made in China точно не треба. Адже зазвичай на пакуванні якісного китайського чаю позначають експортера — China National Tea & Native Product Import & Export Corp. Він єдиний у Китаї.

Позначка справжнього китайського чаю має вигляд літер Q та S, накладених одна на одну. Це означає систему сертифікації Quality Safety. Номер QS завжди унікальний для того, щоб можна було за ним знайти виробника.

Індійський чай

Якісний індійський чай має на пакуванні таку позначку, яка гарантує оригінальність чаю.

Крім цього логотипу або замість нього можуть стояти ідентифікатори різних регіонів, де був виготовлений чай.

Цейлонський чай

Справжній цейлонський чай має на пакуванні знак якості Державного чайного управління республіки Шрі-Ланка. Він гарантує, що продукція була вирощена та запакована на плантації, яка пройшла державну сертифікацію.

Щодо чаювання є багато безглуздих приказок та міфів. Однак їх легко розвіяти за допомогою науки. Читай, чи можна додавати мед у гарячий чай.

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