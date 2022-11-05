Від раку, ГРВІ та стресу: корисні властивості ромашкового чаю

Попередниками сучасних таблеток були рослини. Вони містять багато корисних елементів та вітамінів, а їхня дія на наш організм не гірша за сучасні аналоги.

Рослини могли заспокоювати, лікувати, знеболювати, допомагати при застуді тощо. Серед усіх лікувальних квітів особливе місце посідає аптечна ромашка.

Ця квітка була і є мультифункціональною. Ромашковий чай здатен позитивно впливати на організм, а як саме, читай у нашому матеріалі.

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У цієї квітки є багато родичів: нині налічують понад 20 видів ромашок. Однак не всі вони можуть похизуватися такими ж лікувальними властивостями, як в аптечної.

Цей особливий вид ромашки вирізняється дрібними білими пелюстками й опуклою серцевиною, а її листя схоже на кріп.

Якщо поглянути на її хімічний склад, то можна знайти такі речовини: аскорбінова кислота, кумарин, хризин, пектин, каротин, дубильні речовини, ефірні олії, магній, калій, залізо, кальцій, цинк, марганець, мідь, вітаміни А, С, Д, гліцин та інші амінокислоти.

Цьому багатому складові вона завдячує своїми позитивними властивостями для людського організму. Відвар з аптечної ромашки має таку дію:

противірусну;

антибактеріальну та антисептичну;

болезаспокійливу;

протизапальну;

спазмолітичну;

протисудомну;

потогінну та жовчогінну;

заспокійливу.

Як ромашка впливає на організм

Якщо у тебе є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, верхніми дихальними шляхами і ЛОР-органами, порожниною рота, нервовою системою або ти хочеш просто покращити свій імунітет, то тобі може допомогти ромашковий чай.

Шлунково-кишковий тракт

Завдяки ромашковому чаю можуть полегшитися спазми, здуття чи печія при гастриті, коліті, виразці шлунку або дванадцятипалої кишки, панкреатиті, отруєннях та вірусних інфекціях.

Таку спазмалітичну дію ромашка має завдяки гліцину. Ця амінокислота розслабляє м’язи, тож у тандемі з ефірними оліями допоможе при менструальних спазмах.

Крім того, відвар з ромашки може допомогти людям, які страждають від діареї чи закрепів. Чим довше заварюватиметься чай, тим більшу закріплюючу дію він матиме.

Якщо ж говорити про користь чаю з ромашки для шлунку, то він допомагає розщеплювати їжу, огортає його слизову плівкою, що пришвидшує загоєння дрібних ранок і виразок.

Такий ефект ромашка має завдяки аскорбіновій кислоті. Це органічний антиоксидант і підсилювач імунної відповіді, який сприяє травленню.

Дубильні речовини квітки підсилюють ефект аскорбінки. Крім того, вони допомагають позбавитися від шкідливих мікроорганізмів і продуктів гниття у кишківнику.

Також вони запобігають відкладенню солей та важких металів, які потрапляють в організм разом із водою, повітрям та їжею та викликають рак. Пектин виводить токсини й радіоактивні елементи, не пригнічуючи природну мікрофлору.

Печінка та жовчний

Аскорбінова кислота також сприяє профілактиці каменів у жовчному міхурі та покращує відтік жовчі. З печінки ромашка виводить токсини. Зокрема, така функція навіть може полегшити симптоми похмілля.

Нервова система

Ромашка відома своєю заспокійливою дією. Теплий чай з ромашкою зміцнює нерви, допомагає при мігрені, заспокоює та розслабляє. Також він може зменшити емоційне напруження при менструації.

За функцію заспокоєння та розслаблення відповідальний хризин. Окрім того, що він відмінно заспокоює, то ще й знімає панічні атаки та допомагає заснути.

Ромашка при застуді та інфекціях

Ромашкові відвари та настої можуть похизуватися антисептичною дією. При запаленнях та інфекціях порожнини рота, горла і верхніх дихальних шляхів вони незмінні.

При стоматиті (молочниці), тонзиліті, фарингіті, ларинготрахеїті ти можеш пити чай з ромашки, полоскати відваром горло, а також використовувати її для інгаляцій.

При бронхолегеневих захворюваннях прийом такого чаю, особливо з липовими пелюстками або шавлією, допоможе позбутися від болісного кашлю.

Застуда, що супроводжується ознобом, високою температурою та іншими проявами інтоксикації, з ромашковим чаєм минатиме набагато легше, адже в ньому міститься гіппурат — органічний імуностимулятор і антисептик.

Краса та здоров’я

Позитивний вплив на шлунково-кишковий тракт не пройде повз твого зовнішнього вигляду, ти можеш помітити зменшення висипань. А прискорення обміну речовин вплине на схуднення.

Каротин впливає на відновлення клітин і уповільнює старіння, сприяє формуванню кісток і зубів, активізує імунну систему.

Профілактика раку

Як ми встигли помітити, у складі ромашкового чаю багато речовин, та головною діючою речовиною є апігенін.

Він відомий своїми протизапальними та антигістамінними властивостями, а також здатністю пригнічувати вільні радикали й окремі види ракових клітин.

Кому не можна ромашковий чай

Ромашка — це передусім квіти, тож на неї може бути алергія чи індивідуальна непереносимість. Також ромашку не рекомендують приймати людям з низьким тиском, адже вона може ще більше його знизити.

Якщо ти приймаєш заспокійливі, сечогінні препарати, а також антикоагулянти, які розріджують кров, то ліпше уникай ромашкового чаю, адже він тільки посилить дію медикаментів.

І наостанок, завжди зберігай міру, адже від такого чаю легко отримати передозування. Вірними його симптомами є: нудота, блювота і тахікардія. Оптимальне дозування при тривалому прийомі — одна-дві чашки на день.

Не тільки трави та квіти можуть похизуватися своїми лікувальними властивостями. Ягоди теж не відстають у користі для нашого організму, та за ними треба особливий догляд. Ми розповіли, як пересадити смородину восени.

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