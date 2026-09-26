Плутанина в імунній системі: чому у дорослих людей розвивається алергія

Не всі люди народжуються зі схильністю до алергії, у деяких ця патологічна реакція може несподівано розвинутися вже у дорослому віці. Як вдалося з’ясувати дослідникам, є багато конкретних причин розвитку алергічної реакції у старшому віці.

Про це йдеться у статті на ВВС.

Причини розвитку алергії у дорослому віці

Алергія у дорослому віці може виникнути через велику низку чинників, які напряму впливають на імунну систему. Серед таких чинників є Covid-19, який може сприяти розвитку алергічного риніту та астми.

Як пояснюють фахівці, під час захворювання на Covid-19 імунна система може стати неконтрольованою та провокувати запалення, пов’язане з алергічними захворюваннями.

Зазначається, що лікування певних захворювань також може призводити до розвитку алергій, оскільки використання антибіотиків порушують і без того делікатний баланс мікробіому кишківника.

Порушення балансу бактерій у шлунково-кишковому тракті може зрештою викликати “плутанину в імунній системі”. Унаслідок чого імунна система починає ідентифікувати нешкідливі речовини як небезпечні, які вона має нейтралізувати.

Ще один вагомий чинник у розвитку алергії в дорослому віці — це вагітність. Повідомляється, що приблизно у третини жінок, які вже мають алергії на навколишнє середовище, погіршується стан після настання вагітності.

Крім того, у жінки, яка ніколи не мала алергічних реакцій, може розвинутися риніт вагітних із закладеністю носа та чиханням. Це може бути пов’язано із гормональними коливаннями в організмі вагітної.

Також сприяти розвитку патологічної реакції імунної системи у дорослих людей може кліщ Amblyomma americanum, який розповсюджений у США. Після його укусу у людини з часом розвивається алергія на червоне м’ясо — альфа-гал синдром.

Діагнози альфа-гал синдрому швидко стають розповсюдженим у США, оскільки зі зміною клімату ці кліщі поширюються на нові частини країни — далеко за межі їхньої початкової батьківщини на південному сході.

Нагадаємо, що у вересні починається так звана третя хвиля сезонної алергії, а саме на пилок різних рослин. Розповідаємо, які саме рослини цвітуть у вересні.

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