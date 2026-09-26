Забагато кофеїну: у МОЗ розповіли про шкідливий вплив енергетиків на підлітків

В Україні серед опитаних підлітків 3% щодня вживають енергетичні напої, що містять кофеїн та інші компоненти із сильним впливом на дитячий організм. Щоденне вживання енергетиків може нанести шкоду здоров’ю підлітків, тому батьки та лікарі мають приділяти більше уваги цій темі.

Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Як енергетики впливають на дітей

Енергетичні напої можуть містити у своєму складі велику кількість кофеїну, цукру, гуарани і таурину. Регулярне вживання цих речовин призводить до зневоднення, тривожності, безсоння та порушення роботи серця.

Найбільшої шкоди енергетики можуть завдати підліткам із захворюваннями серцево-судинної системи, хворобами нирок та печінки, епілептичними нападами, цукровим діабетом, розладами настрою та поведінки і гіпертиреозом.

В енергетичних напоях ключовим є кофеїн — до 80 мг на 250 мл рідини, а може бути ще більше у так званих енергетичних шотах. Його ефект підсилюють інші інгредієнти напою, такі як гуарана та женьшень.

Підліткам через меншу масу тіла, ніж у дорослих, відповідно достатньо меншої дози кофеїну для шкідливого впливу на організм.

Як енергетики можуть нашкодити здоров’ю підлітків

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що серед підтверджених ризиків вживання енергетичних напоїв неповнолітніми є:

зневоднення організму;

підвищення тиску, порушення ритму серця;

тривожність та перезбудженість психіки;

порушення сну;

погіршення часу реакції;

судоми, психотичні епізоди, ураження печінки та нирок, смерть — у важких випадках.

Поєднувати енергетики з алкоголем — небезпечно! Ризик ускладнень суттєво зростає при вживанні енергетичних та алкогольних напоїв разом.

Американські педіатри акцентують увагу на тому, що в раціоні неповнолітніх не має бути кофеїну та інших стимуляторів. З ними погоджуються канадські сімейні лікарі, які також займають категоричну позицію проти вживання неповнолітніми енергетичних напоїв.

У МОЗ радять батькам, закладам освіти, а також сімейним лікарям доносити до дітей ризики вживання енергетиків та пропонувати альтернативу — питну воду, натуральні соки, трав’яні чаї.

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