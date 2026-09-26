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Забагато кофеїну: у МОЗ розповіли про шкідливий вплив енергетиків на підлітків

Марина Слизовська, редакторка сайту 26 Вересня 2026, 12:00 2 хв.
Вплив енергетиків на підлітків
Фото Pexels

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