Стиль життя

Як читання впливає на мозок: дослідники виявили зв’язок із ризиком деменції

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Вересня 2026, 09:00 4 хв.
Читати — не просто для задоволення: вчені знайшли користь для мозку
Фото Pexels

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