Як читання впливає на мозок: дослідники виявили зв’язок із ризиком деменції

Читання для задоволення може бути не просто способом провести вільний вечір. Науковці виявили зв’язок між цією звичкою та кращим когнітивним і психічним здоров’ям, а також нижчим ризиком погіршення розумових здібностей у старшому віці.

До такого висновку дійшли дослідники Кембриджського університету, які проаналізували результати низки попередніх досліджень. Їхній огляд опублікували в журналі Psychological Medicine 15 вересня 2026 року.

Чим корисне читання для мозку

Автори огляду зазначають, що читання пов’язане з кращими показниками когнітивних функцій. Йдеться, зокрема, про увагу, пам’ять, здатність контролювати власні дії та виконувати складні розумові завдання.

У дорослих читання також пов’язували зі зниженням рівня стресу, кращим самопочуттям, розвитком емпатії та меншим відчуттям самотності. При цьому позитивні асоціації спостерігали незалежно від соціально-економічного становища людини.

Науковці наголошують, що читання для задоволення не обов’язково означає лише художні романи. До такої активності можуть належати книжки, електронні видання, журнали, комікси та графічні романи.

Читання і ризик деменції

Окремо дослідники розглянули дані щодо людей старшого віку. В одному з проаналізованих досліджень взяли участь 5437 когнітивно здорових людей віком від 55 років. Протягом п’яти років ті, хто регулярно займався інтелектуально стимулювальними активностями, зокрема читанням, рідше стикалися з когнітивними порушеннями.

Інша робота за участю 801 людини віком від 65 років показала зв’язок між інтелектуально стимулювальними заняттями, серед яких було читання газет, журналів і книжок, та на 33% нижчим ризиком хвороби Альцгеймера.

Ще в одному дослідженні читання було пов’язане зі зниженням ризику деменції приблизно на 35% серед людей віком від 75 років. Водночас автори огляду наголошують: такі результати демонструють зв’язок, але не доводять, що саме читання безпосередньо запобігає деменції.

Як читання впливає на дітей

Користь від звички читати виявили не лише у дорослих. Дослідники також проаналізували дані понад 10 тисяч дітей та підлітків.

Виявилося, що ті, хто почав читати для задоволення ще в ранньому дитинстві, у підлітковому віці мали кращі показники уваги, пам’яті та виконавчих функцій. Також у них спостерігали вищі освітні результати та менше проблем із психічним здоров’ям.

Такі діти, за даними дослідження, проводили менше часу перед екранами та більше спали. Ранні читацькі звички також були пов’язані з особливостями розвитку ділянок мозку, які беруть участь у мовленні, когнітивних процесах та емоційній регуляції.

Не обов’язково починати з великих романів

Дослідниця Кембриджського університету Крістель Ленглі радить не змушувати дітей читати те, що їм нецікаво.

На її думку, краще почати з теми, яка вже захоплює дитину. Це можуть бути комікси, графічні романи, історії за мотивами улюблених фільмів або матеріали про хобі.

Головне, щоб читання приносило задоволення, адже саме добровільне читання дослідники розглядають як важливу складову його потенційної користі.

Книжкові клуби можуть допомагати боротися із самотністю

Окрему увагу вчені приділили спільному читанню. За даними проаналізованих робіт, книжкові клуби та читацькі групи можуть давати додатковий ефект завдяки спілкуванню.

Такі зустрічі допомагають людям підтримувати соціальні зв’язки, відчувати меншу ізольованість і більше контактувати з іншими. Особливо це може бути важливо для людей старшого віку, яким складніше брати участь у деяких інших групових активностях.

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Читати ніколи не пізно

Дослідники Кембриджського університету зазначають, що почати читати для задоволення можна в будь-якому віці. Наявні дані пов’язують цю звичку з кращим самопочуттям, нижчим рівнем стресу, розвитком когнітивних здібностей і повільнішим погіршенням розумових функцій у старшому віці.

Водночас науковці наголошують, що потрібні подальші дослідження, щоб точніше встановити причинно-наслідкові механізми та зрозуміти, яким саме чином читання впливає на мозок протягом життя.

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