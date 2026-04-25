Активне дозвілля проти деменції: як кросворди та читання захищають мозок від вікових змін

Тривале сидіння давно визнане шкідливим для фізичного здоров’я, проте нове масштабне дослідження, опубліковане у квітні 2026 року в American Journal of Preventive Medicine, доводить, що вирішальне значення для мозку має не сам факт нерухомості, а характер діяльності під час неї.

Науковці протягом майже двадцяти років спостерігали за понад 20 тисячами дорослих у Швеції та виявили чіткий зв’язок між ментально пасивним дозвіллям і підвищеним ризиком розвитку деменції.

Як знизити ризик деменції на 11%: переваги поєднання ментальної та фізичної активності

До категорії небезпечних звичок потрапили перегляд телевізора та пасивне прослуховування музики, які не потребують когнітивних зусиль.

Водночас ментально активні заняття в положенні сидячи, такі як розгадування кросвордів, читання, гра в стратегічні ігри, шиття чи робота за комп’ютером, що потребує обробки інформації, навпаки, продемонстрували захисний ефект для мозку.

Експертка з охорони здоров’я докторка Леана Вен пояснює, що мозок потребує постійних викликів для підтримки так званого когнітивного резерву — здатності нервової системи адаптуватися та компенсувати вікові зміни.

Коли людина годинами споживає контент без жодної інтелектуальної залученості, нейронні зв’язки не отримують належної стимуляції, що з роками може призвести до погіршення пам’яті та мислення.

Додатковими негативними факторами пасивного сидіння є зниження кровотоку до мозку та погіршення якості сну, що також критично важливо для довгострокового ментального здоров’я.

Результати моделювання в межах дослідження показали оптимістичні цифри: заміна лише однієї години пасивного сидіння на годину інтелектуально активної діяльності знижує ризик деменції на 7%, а якщо додати до цього регулярні фізичні вправи, ризик падає на відчутні 11%.

Окрему увагу дослідники приділили екранному часу, наголошуючи, що не всі гаджети є ворогами. Проблема полягає не в самих моніторах, а в способі їх використання — бездумне гортання стрічок соцмереж є пасивним, тоді як вивчення іноземної мови онлайн або спілкування з близькими через відеозв’язок стимулює мозок.

Для підтримки когнітивного тонусу варто обирати хобі, що потребують вирішення завдань або творчості, наприклад, гру на музичних інструментах чи навіть випробування нових кулінарних рецептів.

