Стиль життя Шоу-біз

Іспит на вогні та перевірка почуттів: хто покинув МастерШеф 17 на 30 тижні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Червня 2026, 23:17 2 хв.
МастерШеф 17 сезон 30 випуск
Фото СТБ

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