Іспит на вогні та перевірка почуттів: хто покинув МастерШеф 17 на 30 тижні

На телеканалі СТБ вийшли 29 і 30 випуски МастерШеф-17. Цей тиждень став одним із найвідповідальніших для учасників. На кону стояло те, заради чого аматори прийшли на кухню — омріяні білі кітелі. Тиск був максимальним, завдання — на межі можливостей, а фінал виявився настільки непередбачуваним, що змусив серця глядачів битися частіше.

Як минув 30 випуск МастерШеф-17

Тиждень розпочався з іспиту для органів чуття. Ектор Хіменес-Браво приготував для кухарів справжній квест: учасники обирали продукти, покладаючись на зір, слух чи інтуїцію. Стратегія була жорстокою, адже інгредієнт, від якого ти відмовляєшся, автоматично переходив до команди суперників. У результаті командам довелося чаклувати над стравами з дванадцяти випадкових продуктів, намагаючись довести свій професіоналізм.

Далі кулінари зіткнулися з сучасним трендом — створенням індивідуальної вечері у форматі ресторанного пікніка. Але був нюанс: девайсна виявилася під замком. Жодних плит чи розеток. Учасники готували в умовах реального походу, намагаючись через страву розповісти історію свого рідного куточка України. Ті, хто зміг приборкати вогонь і власні емоції, отримали бонуси, які суттєво вплинули на розподіл продуктів у наступному конкурсі з коробками-загадками.

Хто покинув МастерШеф 17 у 30 випуску

Наприкінці тижня відбулася вирішальна битва чорних, яка стала унікальною для історії проєкту. Цього разу аматори змагалися не між собою, а з досвідченими професіоналами. Завдання було просте і водночас неможливе: приготувати сет страв краще, ніж запрошені кулінарні експерти.

Багатьох глядачів зараз цікавить головне питання: хто покинув МастерШеф сьогодні. Попри високий рівень суперників, судді були вражені прогресом своїх підопічних.

За рішенням Ектора, Ольги та Володимира, проєкт не покинув ніхто. Учасники змогли стрибнути вище голови та довести, що гідні носити кітелі.

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