Переможець МастерШеф 17: хто забрав головний титул сезону

Довгоочікувана розв’язка сімнадцятого сезону найпопулярнішого кулінарного реаліті країни нарешті відбулася. Цей тиждень став справжнім іспитом на витривалість, професіоналізм та креативність для четвірки найкращих кухарів-аматорів.

Кожен із фіналістів прагнув назавжди викарбувати своє ім’я в історії проєкту, проте лише один зміг отримати почесний титул. Вирішальні битви на кухні тривали протягом вихідних, тримаючи глядачів у напрузі до останньої секунди ефіру.

Хто виграв МастерШеф 17 сезон

Після тривалого обговорення та ретельного дегустування фінальних сетів судді нарешті відкрили золотий конверт. Відтепер відоме ім’я переможця МастерШеф 17. Тож, переможцем МастерШеф 17 став 21-річний Микита Сновида з міста Самар.

До участі в шоу Микита працював молодіжним працівником у молодіжному центрі, організовував освітні заходи та постійно шукав нові формати для розвитку інших. Попри молодий вік, він зміг довести, що кулінарія для нього — це не просто хобі, а справжнє мистецтво, де творчість поєднується з чітким дотриманням правил.

— Кулінарія для мене — це мистецтво, парадокс якого полягає в тому, що воно, на відміну від інших, швидкоплинне, — цитує його СТБ.

Переможець МастерШеф 17 Микита каже, що в його голові вирують хаотичні спалахи фантазії, які в результаті перетворюються на передбачувано смачну їжу на тарілці.

Як пройшов фінал МастерШеф 17: випробування останнього тижня

Суботній ефір розпочався з надзвичайно складного конкурсу, де головною зіркою кулінарних експериментів стала звичайна гречка. Судді поставили перед учасниками непросте завдання: розкрити нові грані цього продукту, який зазвичай асоціюється лише з домашньою кухнею. Особливістю випробування було те, що кухарі не мали обмежень у часі, але вердикт щодо кожної страви оголошували миттєво.

Ті, хто не зміг вразити Ектора Хіменеса-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського, готували заново. Саме на цьому етапі проєкт залишили Валерія Смішко та Ігор Зарудній, які зупинилися за крок до грандіозного фіналу.

Перед головною битвою кухарі зіткнулися з випробуванням монопродуктом, який мав складати вісімдесят відсотків усієї страви. Це завдання продемонструвало справжній рівень майстерності, адже створити ресторанний шедевр із обмеженого набору інгредієнтів — це виклик навіть для професіоналів.

У фінальному недільному ефірі глядачі побачили кульмінацію сезону, де суперфіналісти проєктували власні ресторани та розробляли авторські концепції. Судді оцінювали не лише смак, а й здатність фіналістів мислити масштабно, як справжні шеф-кухарі та ресторатори. І судді назвали ім’я переможця МастерШеф 17 і ним став Микита.

Підбиваючи підсумки, можна впевнено сказати, що МастерШеф 17 став одним із найсильніших за рівнем підготовки учасників.

Кожна історія успіху на цьому проєкті — унікальна, і шлях Микити лише підтверджує, що для таланту немає перешкод.

Якщо ти хочеш пригадати, як свій шлях починав попередній тріумфатор, та порівняти, наскільки різними можуть бути підходи до кулінарного мистецтва у кращих аматорів країни, читай також, хто переміг у МастерШеф-16.

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