Стиль життя Шоу-біз

Зустріч з рідними та шляхетний вчинок: як минув 28 випуск МастерШеф 17

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Червня 2026, 23:22 3 хв.
Хто покинув Мастершеф
Фото СТБ

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