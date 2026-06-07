Зустріч з рідними та шляхетний вчинок: як минув 28 випуск МастерШеф 17

Боротьба на головній кухні країни у 17-му сезоні МастерШеф на телеканалі СТБ стає все запеклішою. Останній тиждень приніс учасникам не лише надскладні завдання, а й море емоцій через довгоочікувану зустріч із близькими.

Родинна підтримка та випробування на логіку: як минув 28 випуск МастерШеф-17

Новий тиждень розпочався з найбільш хвилюючої події сезону — до аматорів завітали їхні рідні, друзі та партнери. Проте замість відпочинку на кулінарів чекало серйозне завдання: вони піднялися на балкон і надавали інструкції своїм близьким, які намагалися відтворити складні індивідуальні страви. Це була справжня перевірка на вміння комунікувати та чітко пояснювати професійні процеси.

У другому конкурсі рідні знову були присутні на кухні, але вже в ролі вимогливих гостей. Учасники готували комфорт-фуд — просту та зрозумілу їжу, яку відвідувачі хотіли б бачити у своєму раціоні щодня.

Далі на аматорів чекали виснажливі парні дуелі. Це випробування перевірило кулінарну логіку, адже кожен отримував частини чужих рецептів і був змушений обмінюватися девайсами та продуктами кожні 15 хвилин. Кожен сам вирішував: допомогти супернику чи зосередитися на власній перемозі.

Найбільш напруженим моментом традиційно стала битва чорних фартухів. Учасники працювали з найдавнішими продуктами людства, використовуючи при цьому найсучасніші кулінарні техніки.

Сферифікація, газифікація та заморозка рідким азотом стали справжнім викликом для тих, хто боровся за життя на проєкті. Багато фанатів шукали інформацію, хто покинув МастерШеф 17 сезон 6 випуск, адже завдання було надзвичайно складним технічно.

Хто покинув МастерШеф 17-сезон у 28 випуску

Результати тижня виявилися шокуючими для всієї десятки найкращих. Під час фінальної дегустації на битві чорних судді визнали, що найгіршу страву приготував Ігор Зарудній. За правилами проєкту, саме він мав зняти фартух і піти додому. Проте фінал епізоду змінив усе.

Один із сильних учасників, Вʼячеслав Чернявський, звернувся до суддів із важливою заявою. Він попросив дозволу залишити шоу добровільно через необхідність повернутися до виконання службових обов’язків.

Цей шляхетний вчинок В’ячеслава врятував Ігоря Заруднього від вильоту, надавши йому другий шанс.

Таким чином, відповідь на запитання, хто покинув МастерШеф 17 7 червня, однозначна — це В’ячеслав Чернявський. Його рішення піти заради служби стало прикладом справжньої мужності, а Ігор Зарудній продовжив свій шлях у проєкті.

Дивіться нові випуски МастерШеф у суботу та неділю о 19:00 на телеканалі СТБ, щоб не пропустити чергові кулінарні баталії 17-го сезону!

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