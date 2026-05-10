Хто покинув МастерШеф 17 у 20 випуску: зламаний телефон, таємні адженди та фатальна фуд-гірка круп

На телеканалі СТБ відбулися чергові випуски 17-го сезону кулінарного проєкту МастерШеф, які змусили аматорів не лише продемонструвати кулінарну майстерність, а й проявити витримку та ерудицію. Цей тиждень запам’ятався глядачам поверненням легендарних конкурсів та випробуванням на знання базових інгредієнтів.

Як пройшли нові випуски МастерШеф-17

Розпочався тиждень із конкурсу, що входить до золотої колекції проєкту — славнозвісного Крота. Проте цього разу правила були переосмислені: учасники працювали в парах, готуючи вишукані амісбуш (закуски на один укус). Аби вибороти додатковий час на приготування, аматори мали виконувати таємні адженди, що додало випробуванню шпигунського азарту.

Наступний етап перевірив учасників на вміння працювати з продуктами, які зазвичай залишаються поза увагою шеф-кухарів. Під загадковими баранцями на кулінарів чекали непопулярні інгредієнти, а презентували їх так звані андердоги проєкту. Це випробування стало справжньою перевіркою на індивідуальність, де кожен мав довести: навіть із простого продукту можна створити шедевр високої кухні.

Ще одним викликом став кулінарний телефон. Учасники мали продемонструвати ідеальне взаєморозуміння, передаючи рецепти страв-взірців своїм командам за допомогою мінімальної кількості слів. Це випробування імітувало реальний хаос професійної кухні, де кожна секунда та кожне слово мають значення для фінального результату.

Фінальним акордом тижня стала битва чорних, де головною зіркою була величезна фуд-гірка з круп. Судді підготували справжній іспит: на столах було представлено 45 різновидів зернових — від звичної гречки до екзотичних видів.

У кулінарів був шанс врятуватися ще до початку готування — для цього потрібно було безпомилково ідентифікувати всі види круп. Ті, хто не впорався з теоретичною частиною, мали довести своє право на місце в проєкті через приготування страв, де крупа була центральним інгредієнтом.

Читати на тему Дитячі примхи та кулінарний марафон: хто покинув МастерШеф 17 у 18 випуску

Хто покинув МастерШеф-17 у 20 випуску

Цього тижня проєкт залишила Каріна Рябцева. Попри її високу швидкість та вправність на кухні, причиною вибуття стало не рішення суддів за результатами готування, а стан здоров’я.

28-річна Каріна з Дніпра, яка у цивільному житті працює старшою медичною сестрою у відділенні травматології та ортопедії, звикла до великих навантажень. Проте виснажливий темп проєкту змусив її припинити боротьбу за головний приз раніше, ніж вона планувала.

Кулінарія для мене — це про релакс для душі та сімейні цінності. Я прийшла на проєкт, щоб перевірити, на що здатна, коли роблю те, що люблю, — поділилася на прощання Каріна.

Боротьба за звання найкращого кухаря-аматора країни триває. Дивися нові випуски МастерШеф-17 щосуботи та щонеділі о 19:00 на СТБ.

Також читай, хто покинув МастерШеф 17 у 16 випуску, коли на кухню до аматорів завітали професійні сировари та винороби.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!