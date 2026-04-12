Хто покинув МастерШеф 17 у 12 випуску: колишня переможниця шоу завітала до учасників

Новий тиждень на найвідомішій кухні країни розпочався з безкомпромісної перевірки аматорів на точність та знання кондитерської класики. Головним викликом для команд став легендарний французький десерт Париж-Брест, приготування якого вимагало ідеального балансу та суворого дотримання кожної грамовки.

Однак для учасників підготували складну психологічну та професійну пастку: інгредієнти довелося отримувати в незвичний спосіб.

Як пройшов 12 випуск МастерШеф 17

Представники команд виходили на кухню з готовою рецептурою, але вимірювати необхідну кількість продуктів їм дозволялося лише “на око”, покладаючись виключно на власний досвід та зорову пам’ять.

Найважчою умовою стало те, що будь-яка помилка у вимірюванні автоматично ставала фатальною, адже аматори були зобов’язані використати у страві рівно стільки інгредієнтів, скільки вони взяли спочатку, незалежно від того, чи відповідав цей об’єм вимогам рецепту.

Більшість учасників зіткнулися з труднощами вже на етапі замішування тіста, оскільки найменше відхилення у вазі борошна чи масла перетворювало вишуканий десерт на кулінарну катастрофу.

Другий етап випробувань підняв планку професіоналізму до рівня однієї з найпрестижніших кулінарних шкіл світу — Le Cordon Bleu. На кухню завітала особлива гостя, переможниця п’ятнадцятого сезону МастерШеф Ненсі Топко, яка привезла із собою страву, що свого часу стала її екзаменаційною роботою під час навчання у Франції.

Майстер-клас від Ненсі став для аматорів справжнім інтенсивом із високої кухні, адже запропонована нею страва вимагала володіння десятками складних технік та бездоганного таймінгу.

Попри те, що виконання завдання здавалося багатьом майже неможливим через неймовірну кількість процесів, присутність досвідченої наставниці та її чіткі настанови допомогли декому з учасників перевершити власні очікування.

Хто покинув МастерШеф 17 в 12 випуску

За результатами напруженої битви чорних фартухів кулінарне шоу на телеканалі СТБ залишив Артур Кондра — розробник веб- та мобільних ігор.

Хоча Артур фанатіє від геймінгу та 3D-моделювання, кухня стала для нього новим ігровим полем, де креативність поєднується з умінням приймати блискавичні рішення.

Я звик прокачувати персонажів, але тепер прокачую смаки: змішую техніки, граю з ароматами й створюю страви…

Артур кинув виклик упередженням: він прийшов на головну кухню країни, щоб продемонструвати — швидкість реакції геймера однаково ефективна і за монітором, і біля відкритого вогню. Для нього це був черговий Level Up, який він планує завершити безумовним тріумфом.

Крім того, у суботу, 11 квітня, в 11 випуску, за власним бажанням шоу вирішила покинути ще одна учасниця — Оксана Оерке.

Хоча Оксана мешкає на Кіпрі, її душа нерозривно пов’язана з Україною. Життєвий шлях жінки розпочався в Азербайджані, але ще дитиною, у дев’ять років, вона разом із батьками переїхала на мамину батьківщину, яка стала для неї рідною.

Займаюсь на Кіпрі домашнім господарством та сироварінням. Проповідую українську культуру та кухню. Обожнюю Україну!

— говорить колишня учасниця шоу.

На проєкті МастерШеф 17 вона прагнула довести, що українська гастрономія — це світовий бренд, здатний вражати своєю вишуканістю та силою в будь-якому куточку планети.

Раніше в інтерв’ю переможниця МастерШеф Ольга Мартиновська розповідала про особисте життя, цінності, війну та саме шоу — подробиці у нашому матеріалі.

