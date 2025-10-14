День ангела Назара: дата за церковним календарем та вітання від щирого серця

Серйозний, вдумливий, турботливий і уважний — як добре, якби на світі було більше таких чоловіків. І насправді є шанс: ім’я Назар стає в Україні дедалі популярнішим.

Коли Назар святкує свій День ангела і що відомо про значення імені і характер іменинника — у матеріалі.

День ангела Назара за старим та новим церковним календарем

За православним церковним календарем Назар святкує іменини кілька разів на рік, залежно від святих, на честь яких він названий.

Найвідоміша дата — 14 жовтня, це день пам’яті святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія.

Усі вони постраждали за віру в Ісуса Христа в першому столітті. Згідно з церковними переказами, Назарій був єпископом в Італії, який разом зі своїми сподвижниками був страчений за проповідь християнства.

Є також інші дати, коли шанують святих, на ім’я Назар — 4 червня, 26 листопада за новим церковним календарем.

Відповідно, за старим церковним календарем це 22 травня, 1 жовтня, 13 листопада.

Яке значення у імені Назар

Ім’я перекладається з давньоєврейської як присвячений Богові, святий або той, хто оберігає.

Тож Назар сприймається як людина з певною внутрішньою чистотою та відповідальністю. В старовину це ім’я також асоціювалося з пильністю й обережністю — адже той, хто оберігає, має бути ще й уважним.

Який характер у людини, на ім’я Назар

Назарів описують як людей, які поєднують внутрішню силу з чутливістю.

Вони можуть бути серйозними й відповідальними, часто відчувають поклик допомагати іншим.

Такий чоловік може мати м’який, приємний характер: він не прагне виділятися заради уваги, але завжди цінує справжні, щирі стосунки.

Іноді Назари трохи замкнуті, вони багато думають і аналізують, але близькі люди бачать, що за зовнішньою спокійністю ховається великий внутрішній світ.

Привітання з Днем ангела Назара

Вітаю з Днем ангела! Нехай щастя буде твоїм постійним супутником, а кожен ранок починається з посмішки та спокійних новин!

***

Назаре, нехай твій ангел подарує тобі день, повний чудес! Лови позитив, радій кожній миті і йди по життю з легкістю!

***

Друже, з Днем ангела! Бажаю тобі миру в душі, щирих друзів поруч і нескінченної радості сьогодні і завжди!

***

Любий, вітаю зі святом! Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом, а кожен день дарує натхнення і тепло.

