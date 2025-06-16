День ангела Дмитра 2025: іменини за церковним календарем та теплі привітання зі святом

Доброзичливі, наполегливі та творчі у справах, вони вміють концентруватися на хорошому і не давати волі негативним думкам. Восени день ангела святкують чоловіки, на ім’я Дмитро, небесним покровителем яких вважається святий великомученик Димитрій Солунський. Коли восени за новим церковним календарем день ангела Дмитра — читай у матеріалі.

Коли день ангела Дмитра восени

За новим церковним календарем день святого великомученика Димитрія Солунського випадає на 26 жовтня, раніше його відзначали 8 листопада. Християни західного обряду вшановують цього святого 8 жовтня.

Дмитро — давньогрецьке за походженням ім’я, яке перекладається, як “присвячений богині Деметрі”, за грецькою міфологією, богині родючості та землі.

Чоловік, на ім’я Дмитро, — цілеспрямований та наполегливий, добре розуміється на людській психології, інтуїтивно відчуває співбесідника.

Він добрий, чуйний, готовий підставити плече близьким та друзям. Серед власників цього імені чимало творчих людей з креативним поглядом на життя.

Дмитро легко закохується, любить привабливих жінок. В стосунках з дітьми виявляє себе як турботливий батько.

26 жовтня — День пам’яті святого Димитрія Солунського

З життєпису святого Димитрія Солунського відомо, що він народився в грецькій провінції Солуні (нині Салоніки), яка була частиною Римської імперії. Його батько мав високий чин проконсула, проте не сповідував офіційну релігію тих часів — язичництво, а був таємним християнином.

Прихильників Христа в ті часи піддавали страшним катуванням і страчували, проте родина не зрікалася своїх ідеалів. Димитрій був хрещений і виховувався у вірі у Христа.

Ставши дорослим, він замінив батька на його посаді. Однак усупереч розпорядженню імператора Максиміліана Галерія, відмовлявся влаштовувати гоніння на християн, за що і був заарештований і кинутий до в’язниці.

Імператор, який зупинився у Солуні проїздом, влаштував у місті гладіаторські бої, під час яких юний християнин Нестор вразив мечем улюбленого бійця Максиміліана. Імператор розгнівався і наказав стратити переможця Нестора, а разом з ним і його духовного наставника Димитрія Солунського.

Охоронці увірвалися до камери Димитрія та закололи його списами. Коли ж пішли чутки, що закривавлені речі святого та його перстень мають зцілюючу силу, імператор продовжив репресії.

У християнській традиції Димитрію Солунському моляться за дарування зцілення. Він вважається покровителем воїнів і всіх слов’янських народів.

Іменини Дмитра навесні та влітку

Також День ангела Дмитра відзначають за старим церковним календарем 28 травня, 1-2 та 16 червня. А ще День ангела Дмитра відзначають інколи і 20 червня, адже цей день присвячений Димитріану Саламінському. А 9 серпня день ангела присвячений мученику Димитрію Константинопольському.

Та всі ці дати є радше ситуативними, адже у традиціях різних вірувань і народів вшановують і різних мучеників. Для тих, хто дотримується нового календаря ПЦУ, найбільш символічною і важливою датою Дня ангела Дмитра є саме 26 жовтня.

Що не можна робити на Дмитра у 2025 році

У День Дмитра закінчувався сезон весіль, тому вважалося, що вже пізно свататися та планувати свято. Наставав період перед Різдвяним постом.

У селах з цього дня не відправляли худобу на вільний вигул, залишали її в хліві, переводили на зимівлю. Це пояснювалося тим, що активізувалися хижаки, особливо вовки.

На Дмитра звершували всі роботи у полі, ходила приказка, що Дмитро закриває землю, а ключі залишає собі.

Здавна існувала традиція поминати покійних рідних і відвідувати їхні могили на цвинтарі, молитися за упокій душ. Для покійних у будинку ставили місткість із водою, щоб вони могли вмитися — таким було давнє повір’я.

Ще одна давня байка розповідала про шабаш відьом у ніч перед Дмитрієвим днем. Казали, що нечиста сила намагається вкрасти з неба Місяць.

У Дмитрів день заборонялося прати, шити, кроїти, в’язати. Садити рослини й щось будувати.

Для успіху в справах молилися святому Дмитру: вважалося, що цього дня він неодмінно почує молитви.

Привітання з днем ангела Дмитра

Дмитре, щиро бажаю, щоб твоя доля була схожа на першокласну трасу — рівну та гладеньку, без вибоїн і неприємностей. Мчися долею, як автомобіль преміум-класу: легко, весело, без проблем! Нехай твоїми попутниками будуть лише чудові люди! З днем ангела тебе!

***

Бажаю, щоб доля обдарувала тебе щасливими днями, яскравими емоціями та чудовим оточенням! Будь завжди радісним, щирим та чесним. Я пишаюся нашою надійною, міцною дружбою. Зі святом тебе, Дмитре!

***

Дмитре, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю життєвої мудрості, шикарних можливостей та вміння не проґавити жодну з них. Нехай усе у твоєму житті складається якнайкраще. Зі святом!

***

Дімо, любий, вітаю з днем ангела! Бажаю сили та мужності, рішучості та розважливості, відваги та здоров’я, доброти душі та вірної любові, шляхетних вчинків та шалених ідей, високих цілей та сяйва щастя.

***

Вітаю тебе, Дімо, з твоїм чудовим святом, днем ангела! Бажаю щастя в житті, достатку в домі та яскравого світла в душі, щирої любові в серці та неймовірної бадьорості в тілі! Цікавих ідей у ​​голові та довгих років життя!

