Екзотичний вантаж у багажнику: на Львівщині виявили сотні японських коропів

У пункті пропуску Краковець — Корчова на Львівщині митники виявили незадекларовану партію японських декоративних коропів Кої орієнтовною вартістю понад мільйон гривень.
Як повідомили у Львівській митниці, 20 травня до України з Польщі прибув автомобіль Hyundai Santafe під керуванням 50-річної жительки Києва. Для проходження контролю жінка обрала смугу зелений коридор, заявивши тим самим про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.
Під час огляду багажника митники виявили картонні коробки з поліетиленовими пакетами, наповненими водою. Усередині перебували живі декоративні риби — японські коропи Кої.
Загалом правоохоронці нарахували 133 рибини завдовжки від 16 до 34 сантиметрів. На коробках були вказані японські розплідники Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka та Maruhide.
У митниці пояснили, що Nishikigoi, або коропи Кої, часто називають «живими коштовностями» через їхнє яскраве забарвлення та високу колекційну цінність. Таких риб зазвичай утримують у декоративних ставках, приватних колекціях та спеціалізованих акваріумних господарствах.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Риб передали на відповідальне зберігання до одного з натуралістичних центрів Львова. Остаточне рішення щодо їхньої подальшої долі ухвалюватиме суд.
