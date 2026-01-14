Втеча чоловіків через кордон з Білоруссю: кількість затриманих зросла в 350 разів

Попри статус Білорусі як союзника агресора, цей напрямок дедалі частіше стає частиною складних логістичних схем для українських чоловіків мобілізаційного віку, які намагаються незаконно покинути країну.

Спільне розслідування Слідства.Інфо та Білоруського розслідувальницького центру виявило приголомшливу динаміку: кількість затримань на цій ділянці кордону зросла в сотні разів порівняно з минулими роками.

Статистичний стрибок: Білорусь обходить Польщу

Згідно з офіційними даними Державної прикордонної служби України, у 2025 році за спробу незаконного перетину кордону з Білоруссю було затримано 1 424 чоловіків. Для порівняння, у 2024 році таких випадків було 326, а у 2023-му — лише 4. Тож приріст затримань відносно 2023 року становить неймовірні 35 500%.

Білоруський напрямок став єдиним, де зафіксовано настільки різке зростання (+336% за рік). У загальному рейтингу популярності кордонів для втечі Білорусь посіла п’яте місце, випередивши Польщу (511 затриманих). Лідером залишається Румунія (понад 10 тисяч затримань), далі йдуть Молдова, Словаччина та Угорщина.

Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко підтверджує цей тренд, хоча й зауважує, що північна ділянка все ще не є лідером за загальною кількістю спроб:

Напрямок з Білоруссю суттєво нижчий за показниками, ніж, наприклад, кордон із Румунією чи Молдовою. Але, знову ж таки, приріст є, — зазначив посадовець.

Схема від дому до готелю: скільки коштує втеча

Журналісти-розслідувачі під виглядом клієнтів поспілкувалися з організатором однієї з таких схем у Telegram. Ціна питання за квиток у ЄС через територію Білорусі — 16 тисяч доларів США за двох осіб. Організатори обіцяють повний супровід та зелене світло від білоруських силовиків.

Дивіться, вас заберуть із Києва, вас заберуть із будь-якої точки. У цьому немає жодної проблеми. Вас заберуть просто з дому. Ви сплачуєте вже тоді, коли сидите в машині. Виключно. Зі сторони РБ вас заберуть і відвезуть до першого готелю, а на наступний день вже до міліції, бо виходи у певні дні, коли зміни свої, — запевнив анонімний куратор.

Дані польських прикордонників частково підтверджують ефективність таких маршрутів. З початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2025 року з Білорусі до Польщі прибуло понад 80 000 українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Точна кількість тих, хто потрапив до РБ саме незаконно, залишається невідомою.

Ризикований маршрут: мінні поля та вербування РФ

Українська сторона реагує на загрозу не лише затриманнями, а й масштабним будівництвом фортифікацій. За словами Андрія Демченка, кордон активно посилюють інженерними загородженнями.

Варто зауважити, що втеча до Білорусі є вкрай небезпечною не лише через технічну складність.

Раніше журналісти з’ясували, що Росія активно вербує білорусів до своєї армії — у першій половині 2025 року темпи вербування зросли у 100 разів порівняно з 2022 роком. Отже, втікачі ризикують опинитися в країні, яка фактично є плацдармом для ворожої армії, де контроль збоку КДБ та міліції є тотальним.

Зростання цін на послуги провідників свідчить про те, що північний маршрут стає складнішим і дорожчим. Детальніше про те, як змінюються розцінки на переправлення через інші ділянки кордону та які методи використовують ділки, читай у нашому матеріалі.

