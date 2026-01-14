Для тебе Новини

Втеча чоловіків через кордон з Білоруссю: кількість затриманих зросла в 350 разів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Січня 2026, 12:00 3 хв.
Кількість затримань на кордоні з Білоруссю зросла у сотні разів
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь