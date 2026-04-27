Пробне НМТ-2026: чи потрібна на нього реєстрація і де пройти тестування

Основна сесія НМТ-2026 запланована на 20 травня – 25 червня 2026 року, додаткова — 17–24 липня 2026. Тож часу лишається обмаль, але ще можна встигнути як слід підготуватися — пройти пробне НМТ.
Чи буде реєстрація на пробне НМТ
У 2026 році не проводиться офіційне централізоване пробне тестування як окремий іспит, тому окремої реєстрації на нього не буде.
Натомість ти можеш скористатися демоверсіями завдань на сайті УЦОЯО і онлайн-тестами для тренування на інших освітніх платформах.
Такі тести доступні в режимі онлайн і дозволять тобі пройти завдання як на реальному НМТ і одразу побачити правильні відповіді.
Де пройти пробні тести НМТ 2026
Пройти пробні тести ти можеш на платформах:
- Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) — там є демоверсії тестів.
- На освітній онлайн-платформі Оsvita.ua — є демо-НМТ.
Також пройти тести пропонують платформи Мathcorporation, Nmt.osvi та інших.
Як пройти пробне НМТ
Щоб пройти пробний НМТ як справжній іспит, спробуй максимально відтворити реальні умови НМТ.
Сядь у тихому місці, де тебе ніхто не відволікатиме, вимкни телефон. Підготуй лише дозволені речі — чорновик, ручку і воду.
Встанови таймер і виділи стільки ж часу, як на реальному тесті, не зупиняючи його навіть, коли складно.
Не користуйся підказками, інтернетом чи будь-якими додатковими матеріалами, відповідай одразу, як на справжньому іспиті.
Тест проходь за один підхід без перерв і пауз. Спочатку краще відповідати на легкі завдання, а складні пропускати й повертатися до них наприкінці.
Після завершення не перевіряй відповіді на пробний тест одразу, а спочатку проаналізуй помилки та витрачений час.
Щоб краще підготуватися до справжнього екзамену, повторюй тестування кожні кілька днів, слідкуй за своїм прогресом і поступово покращуй результати.
