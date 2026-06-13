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Коли дружба стає тягарем: 3 ознаки того, що стосунки час поставити на паузу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Червня 2026, 16:00 4 хв.
Поради психологів для тих, хто втомився від односторонньої дружби
Фото Pexels

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