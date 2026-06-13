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Когда дружба становится обузой: 3 признака того, что отношения стоит поставить на паузу

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июня 2026, 16:00 4 мин.
Советы психологов для уставших от односторонней дружбы
Фото Pexels

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