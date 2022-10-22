Вернул друга домой на щите: история боевых братьев, которых не смогла разделить даже смерть

Существуют в мире связи, которые невозможно объяснить другим. Они тонкие, полуощутимые и одновременно неразрывные. Таковы были отношения боевых братьев — Романа и бойца с позывным Искандер.

Мужчины познакомились в Верхнеторецком еще в 2015 году, где и берет начало их крепкая дружба. Вместе держали оборону страны, дежурили и поддерживали в сложные моменты.

Когда произошла ротация, Роман попросил друга помочь перевестись в его часть. Командир Искандера, герой Украины Александр с позывным Редут, лишь сказал, что он должен себя проявить, поэтому должен появиться на следующий день с вещами и пройти интенсив.

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Казалось, мужчина преодолел тысячи километров в мгновение, чтобы быть снова в водовороте событий. Искандер вспоминает, как бесстрашен был Роман.

Летит самолет, он хватает Стингер и кричит: “Где он? Где он?” Идет на линию столкновения, в контактный бой лезет: “А что сидеть будем? Надо надо обнаруживать, взрывать, уничтожать”.

Однако такая храбрость имела свою цену — жизнь Романа. Мужчина погиб 9 марта в Изюме в результате вражеских обстрелов. Искандер делится, что по ощущениям умерла его часть. Военный не мог спать и чувствовал полную прострацию.

Он мне снился. Я видел то место, где я с ним разговаривал. Я спрашивал, как это произошло? Он отвечал: “Жизнь — это борьба, добро пожаловать в Валгаллу”.

Поэтому при первой же возможности, как только стало известно о плане идти в контрнаступление на Харьковском направлении, Искандер собрал собратьев-спецназовцев, чтобы найти тело Романа.

Мужчина предупредил, что путь будет очень непростым и, возможно, последним в их жизни, но они молча дали знать, что не покинут его.

Я обратил внимание на их лица и увидел, что ребята готовы к смерти.

Военные, которые были на других позициях, предупреждали мужчин, что не стоит ехать в то место, где погиб Роман, но Искандер не собирался останавливаться на полпути. Когда мужчина следовал за точными координатами, то не мог никак найти тело собрата.

Тогда он решил прислушаться к внутреннему голосу и сну, где видел Романа. Военный понял, что стоит на обломках, закрывавших тело.

Я понял, что стою на нем. Я говорю: “Вот он, Рома наш”. И мы начали его откапывать. На нем было его штатное оружие, Форт-14, фонарик, нож, удостоверение, карточки, все было при нем, мобильное устройство.

Искандер вместе с собратьями откопали тело, положили в машину и на пробитых колесах вывезли Романа из-под обстрелов. Когда военный звонил по телефону командиру, то сказал, что его собрат наконец-то дома — он вернулся на щите.

В своих воспоминаниях Искандер видит человека-космос, отличавшегося высоким уровнем интеллекта и эмпатии. Роман досконально знал английский и французский языки, а также — добрую душу, поэтому всегда находил подход, чтобы успокоить собратьев.

Простились с Романом уже на Майдане Независимости в Киеве. И Искандер уверен, что на место одного воина встанут два и так до бесконечности. В этом военный и видит погибель нашего врага.

Противник не понимает одного: у нас нет выбора, мы его уничтожим. Даже локальные тактические ядерные удары его не спасут.

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