Рассказы

Вернул друга домой на щите: история боевых братьев, которых не смогла разделить даже смерть

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 октября 2022, 18:00
Історія бойових братів
Фото: Facebook

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