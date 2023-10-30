В ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру отмечают День всех святых — Хэллоуин. В Украине его массово не празднуют, однако дети и взрослые все равно любят украшать дом к празднику, вырезать хэллоуинскую тыкву и готовить тематические блюда.

Знаешь ли ты историю и перевод хэллоуинского восклицания Treak or treat и что на Хэллоуин говорят в разных странах мира? Рассказываем об этом дальше.

Что говорят на Хэллоуин

Девиз этого праздника — выражение Trick or treat, что в буквальном переводе означает: неприятность или угощение.

Сейчас также смотрят

Однако в разных странах восклицания на хэллоуинскую ночь разнятся, ведь и культура и традиции в Европе и США — разные.

В США и Великобритании традиционными есть восклицания Trick or treat, Happy Halloween, Trick or treat smell my feet give me something good to eat и другие. Во Франции говорят Joyeux Halloween, что также означает Веселого Хэллоуина. В Испании принято желать веселого Хэллоуина фразой Feliz Halloween. В Мексике Хэллоуин связан с традиционным Днем мертвых — Диа де лос Муэртос. Люди могут сказать фразы, связанные с этим праздником, такие как Feliz Dia de los Muertos, означающие С Веселым Днем мертвых. Германия не так широко празднует День всех святых, как другая часть Европы. Поэтому и собственного восклицания у немцев нет, а пользуются они английским Trick or treat. Итальянцы Хэллоуин отмечают с фразой Buon Halloween, что означает пожелание веселого празднования. В Польше в этот день говорят Wesołego Halloween или Cukierek albo psikus — последнее является аналогом Конфеты или смерти. В Японии и Китае, как и в Германии, праздник Хэллоуина не является традиционным. Поэтому и само празднование отличается от англоязычных стран. В этих странах также не используют криков для празднования, а используют английские фразы. В Украине Хэллоуин празднуют нераспространённо, на Хэллоуин мы можем говорить перевод с английского Trick or treat — Конфеты или смерть.

Читать по теме В каких странах празднуют Хэллоуин: история возникновения и отличаются ли традиции Рассказываем подробнее о традициях Хэллоуина в разных странах.

Что делать на Хэллоуин и в какие игры поиграть с детьми, мы предлагаем в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.