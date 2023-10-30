В ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру отмечают День всех святых — Хэллоуин. В Украине его массово не празднуют, однако дети и взрослые все равно любят украшать дом к празднику, вырезать хэллоуинскую тыкву и готовить тематические блюда.
Знаешь ли ты историю и перевод хэллоуинского восклицания Treak or treat и что на Хэллоуин говорят в разных странах мира? Рассказываем об этом дальше.
Девиз этого праздника — выражение Trick or treat, что в буквальном переводе означает: неприятность или угощение.
Однако в разных странах восклицания на хэллоуинскую ночь разнятся, ведь и культура и традиции в Европе и США — разные.
Что делать на Хэллоуин и в какие игры поиграть с детьми, мы предлагаем в нашем другом материале.
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