Хелловін чи Геловін: как правильно произносить и писать

Хелловін, Геловін или Хеллоуїн? Как правильно писать и произносить название праздника, который у всех на устах? О тонкостях перевода с английского языка и правилах, которыми необходимо руководствоваться — в материале.

Хелловін или Геловін: как правильно по-украински

Для начала заберемся в дебри английского словообразования. Известно, что англичане и американцы обожают сокращать и без того небольшие слова и выражения. Неудивительно, что эта судьба постигла и выражение All Hallow’s Evе, которое переводится как “вечер накануне” или “преддверие” Дня всех святых. После такой “оптимизации” выражение превратилось в привычный нам Hallowe’en.

Согласно правилам украинской фонетики, английский звук “h” передается буквой и звуком “г”. Именно так мы произносим слова: гандбол, гіпотеза, горизонт, госпіталь, Гарвард, Гельсінкі, Люфтганза (Украинское правописание, § 122). Об этом пишет в своем Facebook литературная редактор Ольга Васильева.

Правильно произносить первым звук “г”, соответственно и писать: не Хеллові‌н, а Геловін. Именно так используют в переводе это слово Видавництво Старого Лева и А-Ба-Би-Га-Ла-Ма-Га.

Хелловін чи Геловін: в чем разница

Другой вопрос: сколько букв “л” содержится внутри слова? Одна или, как в английском подлиннике, — две?

По правилам украинского правописания (§ 128) удвоение согласных в украинском переводе не сохраняется. Однако тем, кто готов спорить и, как аргумент, привести в пример слово “Голливуд”, редактор объясняет: это — имя собственное, в данном случае — название географического места, для которого закон упрощения не действует.

Удвоение согласных в иноязычных словах сохраняется только в именах собственных. Так что Голлівуд, но Геловін.

Кроме того, в украинском языке прижился еще один вариант, который является калькой с русского: Хеллоуїн. Он действительно противоречит украинскому правописанию.

Что касается Википедии, то самая распространенная электронная библиотека употребляет слово Хелловін, и как его вариант дает Гелловін.

Хелловін, Геловін — как ударение

Литературная редактор Ольга Васильева акцентирует внимание, что ударение в слове Геловін нужно делать на последнем слоге.

А еще мы рассказывали, что говорят на Хэллоуин в разных странах мира, и почему это не только “конфеты или смерть”.

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