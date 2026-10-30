Хелловін чи Геловін: як правильно вимовляти та писати

Хелловін, Геловін чи Хеллоуїн? Як правильно писати й вимовляти назву свята, яке у всіх на вустах? Про тонкощі перекладу з англійської й правила, якими потрібно керуватися — у матеріалі.

Хелловін чи Геловін: як правильно українською мовою

Для початку заберемося у нетрі англійського словотворення. Відомо, що англійці й американці обожнюють скорочувати й без того невеликі слова та вирази. Тож не дивно, що ця доля спіткала й вираз All Hallow’s Evе, який перекладається як надвечір’я (або переддень) Дня всіх святих. Після такої “оптимізації” вислів перетворився на звичний нам Hallowe’en.

Відповідно до правил української фонетики англійський звук “h” передається буквою та звуком “г”. Саме так ми вимовляємо слова: гандбол, гіпотеза, горизонт, госпіталь, Гарвард, Гельсінкі, Люфтганза (Український правопис, § 122). Про це пише у своєму Facebook літературна редакторка Ольга Васильєва.

Правильно вимовляти першим звук “г”, відповідно і писати: не Хеллові‌н, а Геловін. Саме так вживають у перекладі це слово Видавництво Старого Лева та А-Ба-Би-Га-Ла-Ма-Га.

Хелловін чи Геловін: в чому різниця

Інше питання: скільки букв “л” міститься всередині слова? Одна чи, як в англійському оригіналі, — дві?

За правилами українського правопису (§ 128) подвоєння приголосних в українському перекладі не зберігається. Проте тим, хто готовий сперечатися і, як аргумент, навести у приклад слово “Голлівуд”, редакторка пояснює: це — власна назва, в такому випадку — географічного місця, для якого закон спрощення не діє. Подвоєння приголосних в іншомовних словах зберігається лише у власних назвах. Тож Голлівуд, але Геловін.

Окрім цього, в українській мові прижився іще один варіант, який є калькою з російської: Хеллоуїн, який насправді суперечить українському правопису.

Що ж до Вікіпедії, то найпоширеніша електронна бібліотека вживає слово Хелловін та як його варіант подає Гелловін. Хелловін, Геловін — як наголос Літературна редакторка Ольга Васильєва наголошує, що наголос у слові потрібно робити на останньому складі.

А ще ми розповідали, що говорять на Геловін у різних країнах світу, і чому це не лише “цукерки або смерть”.

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