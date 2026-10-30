Стиль життя

Хелловін чи Геловін: як правильно вимовляти та писати

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Жовтня 2026, 11:30 2 хв.
хелловін чи геловін
Фото Unsplash

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