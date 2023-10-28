У яких країнах святкують Гелловін: історія виникнення та чи відрізняються традиції

Гелловін або День усіх святих — давнє свято, яке щороку з розмахом відзначають в ніч з 31 на 1 листопада. Найгучніше відзначається у США, Великій Британії, Ірландії та Канаді. У цих країнах Гелловін за популярністю поступається лише Різдву. Також це свято відзначають в Японії, Південній Кореї, Китаї, Мексиці, Сінгапурі, Новій Зеландії та в багатьох країнах Європи. Більше про те, в яких країнах святкують Гелловін та їхні традиції ми розкажемо в нашому матеріалі. Тож вирушаємо в подорож.

Історія виникнення свята Гелловін

На територіях Ірландії, Франції та Великої Британії колись жили кельти. Вони вірили, що у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається кордон між світом живих і мертвих, а душі повертаються на землю. У ці дні вони відзначали свято Самайн. Кельти палили величезні багаття і приносили жертви богам. Атрибутом свята стала ріпа. Вогонь, який ставили в середину овоча, мав відлякувати духів.

Папа Григорій III у VIII ст. назвав 1 листопада Днем вшанування усіх святих. Згодом ірландці та британці привезли ці звичаї на територію США. І там ріпа, як атрибут свята, була замінена на гарбуз, оскільки цей овоч був більше популярний.

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З часом Гелловін набув розважального характеру, і зараз є одним із найбільш яскравих свят. Воно славиться масштабними декораціями, традиціями та незвичайними костюмами.

Прикмети на Гелловін

не варто залишатись у будинку наодинці;

не можна впускати в будинок чорного кота — це може бути нечисть;

не можна вбивати павуків — за вами спостерігає покійний родич;

вікна й двері потрібно обов’язково зачиняти, інакше духи потраплять до вас в будинок;

не можна обертатись на кроки за спиною — це можуть бути мерці;

гаснуть свічки, які ви запалили на свято — поруч з вами бродять духи;

не рекомендується відмовляти кому-небудь в допомозі, інакше вищі сили розсердяться і можуть накликати неприємності.

У яких країнах святкують Гелловін

США та Канада

До Гелловіну готуються ще з середини жовтня: складають святкове меню, продають сувеніри в магазинах та прикрашають заклади та оселі святковими декораціями. Вечір напередодні Гелловіну, 30 жовтня, називають “Ніч пустощів”. У цей вечір діти пустують і розігрують своїх знайомих.

Крім того, вони відвідують сусідні будинки та випрошують цукерки, з фразою “Частування чи шкода”. Якщо частування не дали, то над власником дому або над майном можуть позбиткуватись. Деякі господарі будинків просто залишають частування на верандах, щоб діти могли їх взяти. У будинку також можуть залишити світло на терасі, як загальний показник того, що у господарів є цукерки.

Випрошування солодощів — це улюблена дитяча забава. У Нью-Йорку щороку проводиться “парад нечисті”, започаткований у 1974 році. Він є найбільшим у світі парадом на Гелловін. В ньому беруть участь десятки тисяч костюмованих учасників та мільйони глядачів.

Велика Британія, Шотландія та Ірландія

До Дня всіх святих прикрашають старовинні замки декораціями й проводять екскурсії, де туристам розказують страшні історії. Також заведено збиратися в пабах на свято, проводити костюмовані вечірки та пити ель. Крім того, в Ірландії заведено влаштовувати масштабні піротехнічні дійства та розпалювати багаття, на якому ворожать.

У цей день ірландці традиційно їдять фруктовий кекс — barmbrack. У ньому ховають різні сюрпризи-передбачення. Також готують святкову страву колканнон з капусти й картоплі, куди всередині ховають монетку.

Німеччина

Будинки заздалегідь прикрашають гірляндами й опудалами. Як і в інших країнах, заведено вирізати гарбузові ліхтарі, а з м’якоті готують святкові страви. Але основні події на Гелловін зосереджуються в замку Франкенштейна в місті Дармштадт. Туди з’їжджаються тисячі людей, переодягнених у казкову нечисть, і влаштовують карнавал, що триває цілісіньку ніч.

Франція

31 жовтня Діснейленд з казкового і світлого місця перетворюється на справжнє царство мороку. Там влаштовуються справжні баталії, в яких визначається найефектніший тематичний костюм, а також проходить грандіозний парад зомбі.

Японія

На честь свята також проводяться щорічні паради. Найвідоміший щорічний парад проходить в місті Кавасакі. Вважається, що воно — найстаріше місце святкування Гелловіну в Японії. В таких парадах бере участь величезна кількість учасників.

Бельгія

На свято запалюють свічку пам’яті про померлих родичів. В деяких місцевостях святкують Гелловін, а в деяких — День всіх святих.

Мексика

Хелловін називають Днем мертвих. Свято розпочинається ввечері 31 жовтня і закінчується 2 листопада. Цей день люди проводять біля могил померлих близьких, проводять святкування на їхню честь.

Китай

У Китаї на Гелловін проводять Фестиваль голодних духів. Китайці вірять, що в цей день нещасливі за життя душі повертаються в наш світ, тому їх намагаються задобрити. Для цього заблудлим душам підносять різні подарунки й частування. Часто в Китаї пускають ліхтарики по річці або запускають їх в повітря, а також підсвічують вікна, щоб освітити душам шлях додому. Біля фотографій померлих близьких ставлять їжу і воду.

Україна

Гелловін для нас відносно новий і не звичний для християнського менталітету, але молодим людям припав до душі. В цей час відбуваються шоу-програми в багатьох закладах, тематичні вечірки в клубах і кафе. Хоча католицькі, православні та протестантські священники виступають із застереженнями щодо Гелловіну. Вони акцентують, що Гелловін — язичницьке свято, пов’язане з магією і злими духами й неприйнятне для християн. Справа кожного, яку сторону вибрати, або як розважатись.

У більшості країн давні звичаї та релігійна основа свята є втраченими. Гелловін сприймають як веселу розвагу та можливість повеселитись.

Тепер ти знаєш, у яких країнах святкують Гелловін, а ще читай про традиції та український аналог Дня всіх мертвих.

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