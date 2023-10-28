В каких странах празднуют Хэллоуин: история возникновения и отличаются ли традиции

Хэллоуин или День всех святых — древний праздник, который ежегодно с размахом отмечают в ночь с 31 на 1 ноября. Громче всего отмечается в США, Великобритании, Ирландии и Канаде. В этих странах Хэллоуин по популярности уступает только Рождеству. Также этот праздник отмечается в Японии, Южной Корее, Китае, Мексике, Сингапуре, Новой Зеландии и во многих странах Европы. Больше о том, в каких странах празднуют Хэллоуин и их традиции, мы расскажем в нашем материале. Так что отправляемся в путешествие.

История возникновения праздника Хэллоуин

На территориях Ирландии, Франции и Великобритании когда-то жили кельты. Они верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живых и мёртвых, а души возвращаются на землю. В эти дни они отмечали праздник Самайна. Кельты жгли огромные костры и приносили жертвы богам. Атрибутом праздника стала репа. Огонь, который ставили внутрь овоща, должен был отпугивать духов.

Папа Григорий III в VIII в. назвал 1 ноября Днем чествования всех святых. Затем ирландцы и британцы привезли эти обычаи на территорию США. И там репа, как атрибут праздника, была заменена тыквой, поскольку этот овощ был более популярен.

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Со временем Хэллоуин приобрел развлекательный характер, и сейчас является одним из самых ярких праздников. Он славится масштабными декорациями, традициями и необычными костюмами.

Приметы на Хэллоуин

не стоит оставаться в доме наедине;

нельзя впускать в дом черного кота — это может быть нечисть;

нельзя убивать пауков – за вами наблюдает покойный родственник;

окна и двери нужно обязательно закрывать, иначе духи попадут к вам в дом;

нельзя оборачиваться на шаги за спиной — это могут быть мертвецы;

гаснут свечи, которые вы зажгли на праздник — рядом с вами бродят духи;

не рекомендуется отказывать кому-либо в помощи, иначе высшие силы разозлятся и могут навлечь неприятности.

В каких странах празднуют Хэллоуин

США и Канада

К Хэллоуину готовятся еще с середины октября: составляют праздничное меню, продают сувениры в магазинах и украшают заведения и дома праздничными декорациями. Вечер накануне Хэлловина, 30 октября, называют “Ночь баловства”. В этот вечер дети резвятся и разыгрывают своих знакомых.

Кроме того, они посещают соседние дома и выпрашивают конфеты с фразой “Неприятность или угощение”. Если угощение не дали, то над собственником дома или над имуществом могут поиздеваться. Некоторые хозяева домов просто оставляют угощение на верандах, чтобы дети могли взять их. В доме также могут оставить свет на террасе как общий показатель того, что у хозяев есть конфеты.

Выпрашивание сладостей – это любимая детская забава. В Нью-Йорке ежегодно проводится “парад нечисти”, начатый в 1974 году. Он является самым большим в мире парадом на Хэллоуин. В нем принимают участие десятки тысяч костюмированных участников и миллионы зрителей.

Великобритания, Шотландия и Ирландия

Ко Дню всех святых украшают старинные замки декорациями и проводят экскурсии, где туристам рассказывают страшные истории. Также принято собираться в пабах на праздник, проводить костюмированные вечеринки и пить эль. Кроме того, в Ирландии принято устраивать масштабные пиротехнические действа и разжигать костры, на которых гадают.

В этот день ирландцы традиционно едят фруктовый кекс – barmbrack. В нем прячут разные сюрпризы-предсказания. Также готовят праздничное блюдо колканнон из капусты и картофеля, куда внутри прячут монетку.

Германия

Дома заранее украшают гирляндами и чучелами. Как и в других странах, принято вырезать тыквенные фонари, а из мякоти готовят праздничные блюда. Но основные события на Хэллоуин сосредотачиваются в замке Франкенштейна в городе Дармштадт. Туда съезжаются тысячи людей, переодетых в сказочную нечисть, и устраивают карнавал, продолжающийся целую ночь.

Франция

31 октября Диснейленд из сказочного и светлого места превращается в настоящее царство мрака. Там устраиваются настоящие баталии, в которых определяется самый эффектный тематический костюм, а также проходит грандиозный парад зомби.

Япония

В честь праздника также проходят ежегодные парады. Самый известный ежегодный парад проходит в городе Кавасаки. Считается, что оно – самое старое место празднования Гэлловина в Японии. В таких парадах принимает участие множество участников.

Бельгия

На праздник зажигают свечу памяти об умерших родственниках. В некоторых местностях празднуют Хэллоуин, а в некоторых — День всех святых.

Мексика

Хэллоуин называют Днем мертвых. Праздник начинается вечером 31 октября и заканчивается 2 ноября. Этот день люди проводят у могил умерших близких, проводят празднование в их честь.

Китай

В Китае на Хэллоуин проводят Фестиваль голодных духов. Китайцы верят, что в этот день несчастливые при жизни души возвращаются в наш мир, поэтому их пытаются удобрить. Для этого заблудшим душам преподносят разные подарки и угощения. Зачастую в Китае пускают фонарики по реке или запускают их в воздух, а также подсвечивают окна, чтобы осветить душам путь домой. У фотографий умерших близких ставят еду и воду.

Украина

Хэллоуин для нас относительно новый и не привычный для христианского менталитета, но молодым людям пришелся по душе. В это время проходят программы во многих заведениях, тематические вечеринки в кафе. Хотя католические, православные и протестантские священники выступают против его празднования. Они акцентируют, что Хэллоуин — языческий праздник, связанный с магией и злыми духами и неприемлемый для христиан. Дело каждого, какую сторону выбрать или как развлекаться.

В большинстве стран древние обычаи и религиозная основа праздника потеряны. Хэллоуин воспринимают как веселое развлечение и возможность повеселиться.

Теперь ты знаешь, в каких странах празднуют Хэллоуин, а еще читай о традициях и украинском аналоге Дня всех мертвых.

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