День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ: время благодарить героев за то, что защищают наше небо

Они всегда на передовой, их линия фронта — все небо над Украиной. Они закрывают его своим противовоздушным щитом, чтобы мы могли во время войны почувствовать вкус жизни и еще больше сил отдать борьбе за победу. О Дне зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ — читай в материале.

День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: когда отмечаем

Традицию празднования Дня зенитных ракетных войск ввели летом 2011 года. Приказом Министерства обороны Украины день 3 июля был признан их профессиональным праздником.

Следует заметить, что зенитные войска воюют в составе разных родов войск: Сухопутных, Военно-Морских, Воздушных. А вот 3 июля мы чествуем именно зенитчиков Воздушных сил.

Именно эти ребята защищают небо над другими армейцами, берегут от захватчиков их военную технику, стратегические точки на карте боевых действий, сбивают ракеты и дроны врага, нацеленные на наши гражданские объекты.

Это благодаря их точности спасены десятки тысяч жизней, остались невредимыми сотни школ, больниц, предприятий. Мы — в неоплатном долгу перед этими героями, ежедневно охраняющими наш покой.

День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: достижения

За несколько лет полномасштабного вторжения зенитные войска совершили огромный технологический рывок. Если в начале масштабных боевых действий они защищали небо исключительно устаревшими советскими системами ПВО типа ЗРК С-300, С-125, ЗРК Бук, ЗРК Оса, то на их вооружении теперь предоставленная ​​партнерами современная техника: ЗРК Nasams, IRIS-T, Patriot.

И зенитчики показывают мастерское владение новым оружием: на их счету сбитые гиперзвуковые ракеты россиян типа Циркон и более двадцати сбитых гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал, которые наш враг считал недостижимыми для ПВО.

А также уничтоженный российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, в который попали в 300 км от границы.

В интервью изданию Aarmyinform офицер командования Воздушных сил ВСУ Денис Смажный сообщил, что в начале войны наши зенитчики сбивали лишь треть калибров и ракет Х-101, а теперь уничтожают более 80 целей, а иногда показывают и стопроцентный результат.

Всего зенитчики Воздушных сил сбили сотни вражеских самолетов и вертолетов и тысячи БпЛА и крылатых ракет российских захватчиков.

Поздравление с праздником Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил от командования

Свои поздравления ко Дню зенитных ракетных войск выразил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

— Именно вы — зенитчики, ракетчики, специалисты по противовоздушной обороне — ежедневно доказываете, что небо Украины принадлежит нам, — цитирует его Генеральный штаб.

Он отметил, что Россия начала эту войну с воздуха с уверенностью, что уничтожила ПВО.

— Но уже в первые дни, когда его борта падали с неба один за другим, стало ясно: вы есть. И вы трудитесь. За годы войны вы прошли путь невероятной эволюции.

Освоили современные западные зенитные ракетные системы, интегрировали их с предыдущими образцами. Создали уникальную сеть обороны. Научились сами — и учите других.

Сырский подчеркнул, что зенитно-ракетные подразделения уничтожают подавляющее большинство вражеских воздушных целей даже в самых сложных условиях. А затем производят детальный анализ для усовершенствования.

— Это суть зенитных ракетных войск: инженерная сила, образованное командование, технологическая адаптивность, характер.

Главком поблагодарил бойцов за службу и заверил, что мы удержим наше небо и землю.

Ранее мы рассказывали, что теперь ПВО могут присоединяться и добровольцы.

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