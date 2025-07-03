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День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ: время благодарить героев за то, что защищают наше небо

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июля 2025, 10:30
когда день зенитно-ракетных войск в украине
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