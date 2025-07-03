День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ: время благодарить героев за то, что защищают наше небо

Фото Facebook Они всегда на передовой, их линия фронта — все небо над Украиной. Они закрывают его своим противовоздушным щитом, чтобы мы могли во время войны почувствовать вкус жизни и еще больше сил отдать борьбе за победу. О Дне зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ — читай в материале. День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: когда отмечаем Традицию празднования Дня зенитных ракетных войск ввели летом 2011 года. Приказом Министерства обороны Украины день 3 июля был признан их профессиональным праздником. Следует заметить, что зенитные войска воюют в составе разных родов войск: Сухопутных, Военно-Морских, Воздушных. А вот 3 июля мы чествуем именно зенитчиков Воздушных сил. Именно эти ребята защищают небо над другими армейцами, берегут от захватчиков их военную технику, стратегические точки на карте боевых действий, сбивают ракеты и дроны врага, нацеленные на наши гражданские объекты. Это благодаря их точности спасены десятки тысяч жизней, остались невредимыми сотни школ, больниц, предприятий. Мы — в неоплатном долгу перед этими героями, ежедневно охраняющими наш покой. День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: достижения За несколько лет полномасштабного вторжения зенитные войска совершили огромный технологический рывок. Если в начале масштабных боевых действий они защищали небо исключительно устаревшими советскими системами ПВО типа ЗРК С-300, С-125, ЗРК Бук, ЗРК Оса, то на их вооружении теперь предоставленная партнерами современная техника: ЗРК Nasams, IRIS-T, Patriot.И зенитчики показывают мастерское владение новым оружием: на их счету сбитые гиперзвуковые ракеты россиян типа Циркон и более двадцати сбитых гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал, которые наш враг считал недостижимыми для ПВО. А также уничтоженный российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, в который попали в 300 км от границы. В интервью изданию Aarmyinform офицер командования Воздушных сил ВСУ Денис Смажный сообщил, что в начале войны наши зенитчики сбивали лишь треть калибров и ракет Х-101, а теперь уничтожают более 80 целей, а иногда показывают и стопроцентный результат. Всего зенитчики Воздушных сил сбили сотни вражеских самолетов и вертолетов и тысячи БпЛА и крылатых ракет российских захватчиков. Читать по теме 8 ракет за 30 секунд! Зенитники IRIS-T молниеносно перехватили оружие РФ над Украиной В Шепетовской бригаде рассказали о том, как эффективно используют оружие против врага. Поздравление с праздником Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил от командования Свои поздравления ко Дню зенитных ракетных войск выразил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. — Именно вы — зенитчики, ракетчики, специалисты по противовоздушной обороне — ежедневно доказываете, что небо Украины принадлежит нам, — цитирует его Генеральный штаб. Он отметил, что Россия начала эту войну с воздуха с уверенностью, что уничтожила ПВО. — Но уже в первые дни, когда его борта падали с неба один за другим, стало ясно: вы есть. И вы трудитесь. За годы войны вы прошли путь невероятной эволюции. Освоили современные западные зенитные ракетные системы, интегрировали их с предыдущими образцами. Создали уникальную сеть обороны. Научились сами — и учите других. Сырский подчеркнул, что зенитно-ракетные подразделения уничтожают подавляющее большинство вражеских воздушных целей даже в самых сложных условиях. А затем производят детальный анализ для усовершенствования. — Это суть зенитных ракетных войск: инженерная сила, образованное командование, технологическая адаптивность, характер. Главком поблагодарил бойцов за службу и заверил, что мы удержим наше небо и землю. Ранее мы рассказывали, что теперь ПВО могут присоединяться и добровольцы.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, праздники, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter