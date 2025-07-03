День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ: час дякувати героям за те, що боронять наше небо

Вони завжди на передовій, адже їхня лінія фронту — усе небо над Україною. Вони закривають його своїм протиповітряним щитом, аби ми могли й під час війни відчути смак життя і ще більше сил віддати боротьбі за перемогу. Про День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України — читай у матеріалі.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил України: коли відзначаємо

Традицію святкування Дня зенітних ракетних військ започаткували влітку 2011 року. Наказом Міністерства оборони України день 3 липня був визнаний їхнім професійним святом.

Варто зауважити, що зенітні війська воюють у складі різних родів військ: Сухопутних, Військово-Морських, Повітряних. А от 3 липня ми вшановуємо саме зенітників Повітряних сил.

Ці хлопці й дівчата захищають небо над іншими армійцями, боронять військову техніку та стратегічні точки на мапі бойових дій, збивають ракети та дрони ворога, які націлені на наші цивільні об’єкти.

Це завдяки їхній влучності врятовані десятки тисяч життів, лишилися неушкодженими сотні шкіл, лікарень, підприємств. Ми — в неоплатному боргу перед цими героями, які щодня охороняють наш спокій.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил України: досягнення

За кілька років повномасштабного вторгнення зенітні війська зробили величезний технологічний ривок. Якщо на початку масштабних бойових дій вони боронили небо виключно застарілими радянськими системами ППО типу ЗРК С-300, С-125, ЗРК Бук, ЗРК Оса, то тепер на їхньому озброєнні — сучасна техніка, надана партнерами: ЗРК Nasams, IRIS-T, Patriot.

І зенітники показують майстерне володіння новою зброєю: на їхньому рахунку збиті гіперзвукові ракети росіян типу Циркон і понад двадцять збитих гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал, які наш ворог вважав недосяжними для ППО.

А також збитий російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, в який влучили на відстані 300 км від кордону.

В інтерв’ю виданню Aarmyinform офіцер командування Повітряних сил ЗСУ Денис Смажний повідомив, що на початку війни наші зенітники збивали лише третину “калібрів” та ракет Х-101, а тепер знищують понад 80 відсотків цілей, а інколи показують й стовідсотковий результат.

Усього зенітники Повітряних сил збили сотні ворожих літаків та гелікоптерів та тисячі БпЛА та крилатих ракет російських загарбників.

Привітання зі святом Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил від командування

Свої привітання до Дня зенітних ракетних військ висловив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

— Саме ви — зенітники, ракетники, фахівці протиповітряної оборони — щодня доводите, що небо України належить нам, — цитує його Генеральний штаб.

Він зазначив, що Росія почала цю війну з повітря з упевненістю, що знищила нашу ППО.

— Але вже в перші дні, коли його борти один за одним падали з неба, стало ясно: ви є. І ви працюєте. За роки війни ви пройшли шлях неймовірної еволюції.

Освоїли сучасні західні зенітні ракетні системи, інтегрували їх із попередніми зразками. Створили унікальну мережу оборони. Навчилися самі — і навчаєте інших.

Сирський підкреслив, що зенітно-ракетні підрозділи знищують переважну більшість ворожих повітряних цілей навіть у найскладніших умовах. А потім проводять детальний аналіз для удосконалення.

— Це і є суть зенітних ракетних військ: інженерна сила, освічене командування, технологічна адаптивність, характер.

Головком подякував бійцям за службу та запевнив, що ми втримаємо наше небо і землю.

Раніше ми розповідали, що тепер до ППО можуть доєднуватися і добровольці.

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