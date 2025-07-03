Стиль життя Свята

День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ: час дякувати героям за те, що боронять наше небо

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Липня 2025, 10:30
коли день зенітно-ракетних військ в україні
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