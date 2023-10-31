Салака з овочами на зиму: рецепт для любителів рибних консервів

У довгі зимові місяці салати, закуски, варення, повидла, желе — все стане у пригоді. Як от варіант рибної консерви — незвичний, дуже смачний, але, головне, створює харчове різноманіття зимою. Тож тримай покроковий рецепт для салаки з овочами на зиму — в нашому матеріалі.
Салаку ще називають оселедцем балтійським. Це морська риба, хоча іноді зустрічається у прісних водах. Є цінним об’єктом промислу. Салаку використовують для пряного соління, виготовлення консервів, копчення, а також продають у свіжозамороженому вигляді.
Інгредієнти:
Салака з овочами на зиму — приготування:
Сподіваємось, наш бюджетний рецепт салаки з овочами на зиму тобі дуже сподобається. Цю смакоту можна додавати до гарніру або у свіжий салат, щоб зробити вечерю не лише смачною, а й здоровою. До речі, замість цієї риби можна використати мойву, або хек. Теж буде смачно, але трішки дорожче.
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