Салака з овочами на зиму: рецепт для любителів рибних консервів

У довгі зимові місяці салати, закуски, варення, повидла, желе — все стане у пригоді. Як от варіант рибної консерви — незвичний, дуже смачний, але, головне, створює харчове різноманіття зимою. Тож тримай покроковий рецепт для салаки з овочами на зиму — в нашому матеріалі.

Салаку ще називають оселедцем балтійським. Це морська риба, хоча іноді зустрічається у прісних водах. Є цінним об’єктом промислу. Салаку використовують для пряного соління, виготовлення консервів, копчення, а також продають у свіжозамороженому вигляді.

Рецепт салаки з овочами на зиму

Інгредієнти:

морожена салака – 2 кг;

помідори – 2 кг;

цибуля – 2 кг;

морква – 1 кг,

сіль – 2 ст. л;

цукор – 80-100 г;

оцет 9% – 5-6 ст. л;

кілька горошин чорного або ароматного перцю;

трохи червоної солодкої паприки.

Салака з овочами на зиму — приготування:

Підготувати баночки та кришки: помити, простерилізувати. Залити кип’ятком помідори та залишити на 15 хв. (Як варіант, можна робити з томатною пастою). Злити воду, залити холодною водою на 2 хв і злити. Очистити помідори від шкірочки. Ріжемо на шматочки та проварюємо хвилин 10. Салаку розморозити та почистити. При очищенні відрізаємо голови, вибираємо нутрощі, відрізаємо плавники та хвостик. Рибу миємо під проточною водою та просушуємо. Чистимо цибулю та моркву. Смажимо цибулю до золотистого кольору, а моркву тремо на грубій терці та теж тушкуємо разом з цибулею до зм’якшення. Салаку обсмажуємо з двох сторін, перед тим обвалявши в борошні. (Як варіант можна без борошна потушити до м’якості й вибрати хребет — для тих хто не хоче взагалі кісточок в салаті. З великої риби однозначно варто кісточки вибрати). Помідори збиваємо блендером, додаємо сіль, цукор, чорний перець. паприку та оцет. До цибулі з морквою додаємо помідори та вимішуємо. Шарами в каструлю викладаємо овочі, рибу, знов овочі й так далі. Тушкуємо на маленькому вогні 40 хв не помішуючи. Накладаємо в чисті, стерилізовані банки, закручуємо кришкою. Перевертаємо догори дном, закутуємо до остигання. Тримати консерви в прохолодному, сухому місці.

Сподіваємось, наш бюджетний рецепт салаки з овочами на зиму тобі дуже сподобається. Цю смакоту можна додавати до гарніру або у свіжий салат, щоб зробити вечерю не лише смачною, а й здоровою. До речі, замість цієї риби можна використати мойву, або хек. Теж буде смачно, але трішки дорожче.

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