Салака з овочами на зиму: рецепт для любителів рибних консервів

У довгі зимові місяці салати, закуски, варення, повидла, желе — все стане у пригоді. Як от варіант рибної консерви — незвичний, дуже смачний, але, головне, створює харчове різноманіття зимою. Тож тримай покроковий рецепт для салаки з овочами на зиму — в нашому матеріалі.
Салаку ще називають оселедцем балтійським. Це морська риба, хоча іноді зустрічається у прісних водах. Є цінним об’єктом промислу. Салаку використовують для пряного соління, виготовлення консервів, копчення, а також продають у свіжозамороженому вигляді.
Рецепт салаки з овочами на зиму
Інгредієнти:
- морожена салака – 2 кг;
- помідори – 2 кг;
- цибуля – 2 кг;
- морква – 1 кг,
- сіль – 2 ст. л;
- цукор – 80-100 г;
- оцет 9% – 5-6 ст. л;
- кілька горошин чорного або ароматного перцю;
- трохи червоної солодкої паприки.
Салака з овочами на зиму — приготування:
- Підготувати баночки та кришки: помити, простерилізувати.
- Залити кип’ятком помідори та залишити на 15 хв. (Як варіант, можна робити з томатною пастою).
- Злити воду, залити холодною водою на 2 хв і злити.
- Очистити помідори від шкірочки.
- Ріжемо на шматочки та проварюємо хвилин 10.
- Салаку розморозити та почистити. При очищенні відрізаємо голови, вибираємо нутрощі, відрізаємо плавники та хвостик.
- Рибу миємо під проточною водою та просушуємо.
- Чистимо цибулю та моркву. Смажимо цибулю до золотистого кольору, а моркву тремо на грубій терці та теж тушкуємо разом з цибулею до зм’якшення.
- Салаку обсмажуємо з двох сторін, перед тим обвалявши в борошні. (Як варіант можна без борошна потушити до м’якості й вибрати хребет — для тих хто не хоче взагалі кісточок в салаті. З великої риби однозначно варто кісточки вибрати).
- Помідори збиваємо блендером, додаємо сіль, цукор, чорний перець. паприку та оцет.
- До цибулі з морквою додаємо помідори та вимішуємо.
- Шарами в каструлю викладаємо овочі, рибу, знов овочі й так далі. Тушкуємо на маленькому вогні 40 хв не помішуючи.
- Накладаємо в чисті, стерилізовані банки, закручуємо кришкою. Перевертаємо догори дном, закутуємо до остигання.
- Тримати консерви в прохолодному, сухому місці.
Сподіваємось, наш бюджетний рецепт салаки з овочами на зиму тобі дуже сподобається. Цю смакоту можна додавати до гарніру або у свіжий салат, щоб зробити вечерю не лише смачною, а й здоровою. До речі, замість цієї риби можна використати мойву, або хек. Теж буде смачно, але трішки дорожче.
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