Місячний посівний календар на серпень 2026: усі вдалі дати для робіт на ділянці

Серпень — гаряча пора для кожного дачника й городника. Це місяць, коли час збирати врожай і турбуватися про майбутні посадки, адже ґрунт ще теплий, а до перших заморозків є час для швидких культур.

Даємо детальний Місячний посівний календар на серпень 2026 року з рекомендаціями щодо садових та городніх робіт.

Фази Місяця у серпні 2026

Місячні фази задають напрямок руху соків у рослинах, тож орієнтуємось на них при плануванні садових робіт:

Спадний Місяць (1–10, 30–31 серпня): енергія йде до коріння. Це ідеальний час для обрізки, боротьби зі шкідниками, підживлення коренеплодів, а також для посіву редису, дайкону та підзимньої цибулі.

Новий Місяць (11–14 числа): період затишшя, не варто планувати справи на городі. 11 серпня (критичний день перед Молодиком) та 12 серпня (найнесприятливіший день — пік Нового Місяця) краще взагалі утриматися від будь-яких робіт із рослинами.

Зростаючий Місяць (15–25 серпня): соки піднімаються до стебел і листя. Найкращий час для посіву зелені, посадки квітів, пересаджування полуниці та живцювання кущів.

Повний Місяць (26–29 числа): чудовий період для збирання врожаю (овочі та фрукти будуть соковитими) та заготовки насіння.

Сприятливі дні для посіву та посадки у серпні 2026

Сприятливі дні (2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29): можна саджати, пересаджувати, підживлювати та обробляти рослини.

Нейтральні дні (1, 4, 5, 8, 9, 28, 30, 31): Підходять для рутинних робіт: прополка, розпушування, збір врожаю.

Несприятливі дні для посадки у серпні 2026

Несприятливі дні (11-14 серпня): обмеж посадки та обрізку.

Найнесприятливіший день (12 серпня ): рослини краще не чіпати взагалі.

Що можна сіяти та садити у серпні 2026

Серпень — це час другої хвилі посівів. На звільнених після чесноку, цибулі чи ранньої картоплі грядках можна встигнути виростити новий врожай.

Сприятливі дні за культурами:

Огірки (для плівкових теплиць чи пізнього врожаю): 2, 10, 21, 22, 29

Цибуля (на зелень та підзимові висадки): 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Капуста (пекінська, броколі, цвітна, кольрабі), спаржа: 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29

Редис, редька, дайкон: 2, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 29 (Дайкон і чорна редька, посіяні на початку серпня, дають найкращий врожай для зимового зберігання).

Зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат, базилік, кінза): 2, 10, 29

Квіти (однорічні, багаторічники, кімнатні) та полуниця: 15, 16, 17, 26, 27

Місячний посівний календар на серпень 2026: важливі практичні поради

У серпні категорично не можна вносити азотні добрива (аміачна селітра, сечовина, курячий послід), вони заважають дозріванню плодів та знижує морозостійкість рослин.

Для томатів, перців та баклажанів: Внеси сульфат калію або монофосфат калію (15–20 г на 10 л води). Це прискорить дозрівання плодів та зробить їх солодшими.

Для плодових дерев та кущів: Підгодуй попелом (1–2 склянки під кущ/дерево) або фосфорно-калійними сумішами. Це допоможе деревині визріти до морозів.

На початку серпня обов’язково видали верхівки високорослих томатів та верхівкові суцвіття. Рослина більше не встигне виростити нові плоди, тому повинна віддати всі сили на дозрівання вже сформованих.

Після збору врожаю смородини та аґрусу виріж старі (4–5-річні) гілки, а також пагони, що лежать на землі або уражені борошнистою росою

Не залишай грядки порожніми після збирання цибулі, часнику чи ранньої картоплі. Засій їх гірчицею, фацелією, редькою олійною або вівсом. Вони пригнічують бур’яни, знезаражують ґрунт від парші та фітофтори.

Читай також, як доглядати за трояндами влітку, як правильно удобрювати ґрунт, обрізати та поливати квіти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!