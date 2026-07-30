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Місячний посівний календар на серпень 2026: усі вдалі дати для робіт на ділянці

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Липня 2026, 18:00 4 хв.
посівний календар на серпень 2026
Фото Pexels

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