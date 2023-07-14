Догляд за трояндами влітку: як правильно удобрювати ґрунт, обрізати та поливати квіти

Улітку троянди потребують регулярного підживлення. Крім цього, ці квіти необхідно рясно поливати й видаляти висохлі бутони.

Догляд за трояндами влітку: яких правил дотримуватися, щоб рослини добре розвивалися — читай в матеріалі.

Як доглядати за трояндами влітку: правила літньої обрізки

Троянди потрібно обрізати не лише навесні, а й влітку. Робити це потрібно акуратно, дотримуючись наступних кроків:

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обрізай зів’ялі та відцвілі бутони, щоб вони не забирали поживні компоненти у куща;

гілки, які зламалися чи засохли, потрібно видаляти відразу після виявлення;

обрізати їх потрібно трохи нижче запланованої висоти куща (молоді пагони досить швидко досягнуть потрібної висоти);

проводити обрізку потрібно секатором із косим зрізом, щоб не травмувати кущ.

Догляд за трояндами влітку: правила поливу

Хоча в спеку квітучі кущі потребують великої кількості вологи, лити воду прямо на листя і квіти все ж не можна.

Пам’ятай про те, що холодна вода може спричинити багато літніх хвороб троянди. Поливай квіти вранці чи ввечері.

Для цього бери відстояну теплу воду і змочуй нею ґрунт або мульчу біля коріння. У суху погоду троянди поливають двічі на тиждень.

Літній догляд за трояндами: обробка квітів від шкідників та хвороб

Троянди найчастіше хворіють на іржу, борошнисту росу, хлороз. При появі перших ознак уражені частини троянд слід зрізати та спалити, а кущі — обприскати фунгіцидними препаратами.

Щоб не допустити таких ситуацій, краще проводи часті профілактичні обробки. Крім цього, потрібно обробляти троянди від попелиці та павутинного кліща. Робити це краще хімічними, швидкодійними засобами зі спеціалізованих магазинів.

Як доглядати за трояндами влітку: що потрібно знати про мульчування та розмноження квітів

Ґрунт для троянд завжди повинен бути замульчований. Робити це можна за допомогою скошеної газонної трави, декоративної мульчі або кінського гною.

Так троянди менше хворітимуть і зберігатимуть вологу. І нема потреби зайвий раз розпушувати ґрунт під кущем, адже при цьому можна пошкодити коріння.

Розмноження варто проводити живцюванням. Це найпростіший і найефективніший спосіб отримання нових кущів. Не всі сорти квітів можна розмножувати цим методом.

Найкраще робити це з мініатюрними сортами. Живцюванням краще займатися в середині літа. Так кущ укорениться та вчасно підготується до зими.

А якщо тобі нещодавно подарували квіти й ти хочеш, щоб вони довше милували око, тримай поради флористки, яка розповіла, що додати у воду, щоб квіти довше стояли.