Конфлікти між дівчатами та другий шанс: хто покинув Холостяк 15 у 3 випуску

На телеканалі СТБ у п’ятницю, 30 жовтня, вийшов 3 випуск реаліті Холостяк 15 сезон, у якому головний герой та одна з героїнь проєкту отримали ще один шанс справити нове враження один на одного. На думку Холостяка В’ячеслава Кравцова, симпатію можна відчути й вже після першого знайомства, однак друге враження може змінити абсолютно все.

Також у новому випуску Вʼячеслав Кравцов отримав інформацію, що змусила чоловіка замислитися над подальшим вибором.

Розповідаємо, що було цікавого в новому епізоді Холостяка 2026 та хто з дівчат покинув проєкт.

Холостяк 15: як пройшов 3 випуск

У 3 випуску романтичного реаліті по завершенню Першої вечірки дівчата вперше поїхали до будинку, в якому вони житимуть усі разом. Усі героїні Холостяка яскраві індивідуальності, тож вже першого дня в спільному житлі між ними спалахнув конфлікт.

Напруга між дівчатами зачепила й В’ячеслава Кравцова, оскільки вони мають низку важливих запитань, відповіді на які хочуть почути від нього.

Серед іншого, героїнь цікавить, чи дійсно Холостяк прийшов знайомитися, вже маючи при цьому особисту знайому серед них. Марія Захватова не стала ходити околяса й прямо запитала про це Славу.

Новий тиждень на проєкті також запам’ятався тим, що В’ячеслав Кравцов захотів дати другий шанс знайомству, яке від початку пішло не так. Тому Слава та одна з дівчат спробували познайомитися вдруге — з чистого аркуша.

Після цього Холостяк несподівано завітав до дівчат у їхньому новому домі. Також у третьому епізоді відбулася вже перша спільна вечірка В’ячеслава з усіма героїнями.

Крім того, у новому випуску чотири дівчини отримали змогу більше провести часу із головним героєм, вирушивши разом на вітрильну регату. Це була не просто спільна розвага, там їм необхідно було продемонструвати уміння бути партнерами, а також здатність працювати в команді.

Холостяк 15: хто покинув проєкт у 3 випуску

Перед Церемонією троянд до Слави прийшов ведучий Григорій Решетник, який повідомив про напружені стосунки між героїнями. Він розказав про те, що Анна Мишак не знаходить спільної мови з іншими, а в словесних суперечках справа доходить навіть до погроз.

У зв’язку з цим Холостяк особисто поговорив з дівчиною, щоб зрозуміти, що відбувається. На думку Ані, Марія налаштувала інших проти дівчини через суперечку, яка виникла ще після Першої вечірки на проєкті. Анна не заперечувала, що її манера спілкування була грубою, однак вона не вважає свої слова погрозою.

Вʼячеслав почув версії як Анни, так і Марії, й після цього розпочалася Церемонія троянд. Холостяк попрощався одразу з трьома героїнями.

Марії Пейзак він пояснив, що не відчуває в собі готовності продовжувати їхнє спілкування.

Не отримала троянду від Слави й Марія Захватова. Холостяк подякував їй за сміливість та відзначив, що для дівчини важливо піднімати складні теми.

Також пішла з проєкту Анна Мишак. Для Слави будь-які погрози на адресу інших є неприйнятною поведінкою з боку дівчини.

Отже, Холостяк 15 у 3 випуску покинули Марія Пейзак, Марія Захватова й Анна Мишак.

Четвертий епізод Холостяк 15 дивись наступної п’ятниці, 6 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

Фото: СТБ

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