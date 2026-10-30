Конфликты между девушками и второй шанс: кто покинул Холостяк 15 в 3 выпуске

На телеканале СТБ в пятницу, 30 октября, вышел 3 выпуск реалити Холостяк 15 сезон, в котором главный герой и одна из героинь проекта получили еще один шанс произвести новое впечатление друг на друга. По мнению Холостяка Вячеслава Кравцова, симпатию можно ощутить и уже после первого знакомства, однако второе впечатление может изменить абсолютно все.

Также в новом выпуске Вячеслав Кравцов получил информацию, заставившую мужчину задуматься над дальнейшим выбором.

Рассказываем, чем был интересен новый эпизод ​​Холостяка 2026 и кто из девушек покинул проект.

Холостяк 15: как прошел 3 выпуск

В 3 выпуске романтического реалити по завершению Первой вечеринки девушки впервые поехали в дом, в котором они будут жить все вместе. Все героини Холостяка яркие индивидуальности, поэтому уже в первый день в общем жилье между ними вспыхнул конфликт.

Напряжение между девушками задело и Вячеслава Кравцова, поскольку у них есть ряд важных вопросов, ответы на которые они хотят услышать от него.

Среди прочего, героинь интересует, действительно ли Холостяк пришел знакомиться, имея при этом личную знакомую среди них. Мария Захватова не стала ходить вокруг да около и прямо спросила об этом Славу.

Новая неделя на проекте также запомнилась тем, что Вячеслав Кравцов захотел дать второй шанс знакомству, которое изначально пошло не так. Поэтому Слава и одна из девушек попытались познакомиться второй раз — с чистого листа.

После этого Холостяк неожиданно пришел к девушкам в их новом доме. Также в третьем эпизоде ​​состоялась первая совместная вечеринка Вячеслава со всеми героинями.

Кроме того, в новом выпуске четыре девушки получили возможность больше провести время с главным героем, отправившись вместе на парусную регату. Это было не просто общее развлечение, там им нужно было показать умение быть партнерами, а также способность работать в команде.

Холостяк 15: кто покинул проект в 3 выпуске

Перед Церемонией роз к Славе пришел ведущий Григорий Решетник, чтобы сообщить о напряженных отношениях между героинями. Он рассказал о том, что Анна Мышак не находит общий язык с другими, а в словесных спорах дело доходит даже до угроз.

В этой связи Холостяк лично поговорил с девушкой, чтобы понять, что происходит. По мнению Ани, Мария настроила других против девушки из-за спора, который возник еще после Первой вечеринки на проекте. Анна не отрицала, что ее манера общения была грубой, однако она не считает свои слова угрозой.

Вячеслав услышал версии как Анны, так и Марии, и после этого началась Церемония роз. Холостяк попрощался сразу с тремя героинями.

Марии Пейзак он объяснил, что не чувствует готовности продолжать их общение.

Не получила розу от Славы и Мария Захватова. Холостяк поблагодарил ее за смелость и отметил, что для девушки важно поднимать сложные темы.

Также ушла из проекта Анна Мышак. Для Славы какие-либо угрозы в адрес других являются неприемлемым поведением со стороны девушки.

Итак, Холостяк 15 в 3 выпуске покинули Мария Пейзак, Мария Захватова и Анна Мышак.

Четвертый эпизод Холостяк 15 смотри в следующую пятницу, 6 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы сообщали о том, что реалити Холостяк будут теперь показывать также на Netflix в Украине.

Фото: СТБ

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