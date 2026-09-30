Новый сезон Холостяка покажут на Netflix: когда премьера

Реалити-шоу Холостяк будут показывать на платформе Netflix в Украине. Каждый новый эпизод 15-го сезона телепроекта будет доступен для просмотра на Netflix через полтора часа после премьеры на телеканале СТБ.

Читай, что известно о показе нового сезона Холостяка на Netflix, в нашем материале.

Холостяк на Netflix: что известно

Большие проекты СТБ охватывают аудиторию телевидения, социальных сетей и цифровых платформ. Сотрудничество с американским сервисом Netflix позволит расширить присутствие Холостяка на разных платформах.

Как отметила генеральный директор СТБ Людмила Семчук, сегодня Холостяк демонстрирует, как меняется понятие большого телепроекта. История начинается на телеканале и дальше выходит в digital, соцсети, на видеоплатформы — в более широкое культурное пространство.

— Именно совокупность всех этих точек контакта создает масштаб охвата, который сегодня способны обеспечивать сильнейшие украинские контентные бренды. Для нас показ на Netflix открывает новый уровень присутствия и развития бренда Холостяк, в то же время демонстрируя силу и потенциал украинского контента, — отметила Людмила Семчук.

Директор по контенту, закупкам и партнерствам с OTT-платформами Starlight Media Мария Костина рассказала, что каждый эпизод шоу будет транслироваться на Netflix через полтора часа после начала эфира на СТБ и они будут завершаться одновременно за счет отсутствия рекламы на платформе.

— Для меня этот кейс прежде всего о возможностях, которые Netflix создает для локального контента, и о новых способах взаимодействия с аудиторией. Мы особенно ценим открытость команды Netflix к диалогу и готовность вместе работать над решением, которое учитывает специфику формата и создает новый опыт для зрителей, — сказала Мария Костина.

Реалити-шоу Холостяк является адаптацией американского телепроекта The Bachelor. Украинская адаптация признана далеко за пределами локального рынка. В 13-м сезоне Холостяком был ветеран Александр Терен, в истории глобальной франшизы ставший первым главным героем с инвалидностью. Коммуникационная кампания этого сезона получила международное профессиональное признание, в частности, на фестивале Cannes Lions.

Премьера Холостяка 15 сезон состоится 16 октября в 19:00 на телеканале СТБ, на Netflix в Украине — через полтора часа после начала телепоказа.

В этот раз любовь будет искать известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов – бывший игрок НБА и многолетний капитан сборной Украины.

Фото: СТБ

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