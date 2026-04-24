Холостяк 2026: баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем реалити-шоу СТБ

Телеканал СТБ начинает подготовку к новому сезону романтического реалити-шоу Холостяк 15 сезон.
Имя главного героя долго держали в секрете, как это обычно бывает на проекте. Хотя ведущий Григорий Решетник намекал, что новый Холостяк утверждён и команда с ним знакома, официальные детали не раскрывались.
Кто стал новым героем 15 сезона Холостяка — теперь известно. Самое интересное о нем в материале.
Кто новый герой 15 сезона реалити Холостяк на СТБ
Наконец, имя самого желанного жениха страны стало известно.
Новый герой шоу Холостяк на СТБ — Вячеслав Кравцов, ведущий игрок сборной Украины по баскетболу, бизнесмен и заботливый отец своей 5-летней дочери, которой он уделяет много внимания, несмотря на развод с женой.
Вячеслав Кравцов родился в Одессе и пришёл в баскетбол в 11 лет случайно. Уже в 17 он переехал в Киев, а в 18–19 лет начал играть за сборную Украины.
Более десяти лет он был ключевым игроком национальной сборной: установил рекорды по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.
Ранее Кравцов играл не только в Украине, но и за рубежом — в Европе, Азии и США. Его главным достижением стала игра в НБА за Detroit Pistons и Phoenix Suns. Также он становился чемпионом Украины и Испании.
Сейчас Кравцов живёт в Киеве и подходит к новым контрактам выборочно. Параллельно он развивает собственный бизнес в сфере морской логистики.
Новый Холостяк в разводе и воспитывает маленькую дочь, с которой проводит много времени.
За годы карьеры он привык жить в постоянных поездках — между сборами и матчами.
Сейчас у него другой этап жизни: он хочет стабильности и более спокойной жизни. Ему важна близость с человеком рядом, и он прямо говорит, что ищет любовь и серьёзные, крепкие отношения.
После развода Вячеслав не разочаровался в любви — наоборот, считает, что настоящие отношения строятся на доверии и желании быть вместе, а не на быстрых эмоциях.
Впервые за долгое время он не постоянно в разъездах и сборах, а больше находится дома, чтобы начать новый этап жизни.
Хотя он по-прежнему любит тренировки, движение и путешествия, теперь Кравцов больше ценит простые вещи: прогулки, время с дочерью и спокойные моменты отдыха.
Организаторы шоу предлагают девушкам, которые ищут искренние отношения и заинтересовались Вячеславом, подавать анкеты и попробовать стать участницей 15 сезона проекта Холостяк.
Источник фото: СТБ.
