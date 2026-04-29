Инна Белень родила девочку: победительница Холостяка-13 поделилась кадрами из родильного

Победительница 13-го сезона популярного проекта Холостяк Инна Белень, после замужества сменившая фамилию на Яловенко, официально присоединилась к сообществу мамочек. Во вторник, 28 апреля 2026 года, у 30-летней волонтерки и ее мужа Ивана родилась дочь.

Радостным известием новоиспеченная мама поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональное видео, снятое профессиональным фотографом непосредственно в роддоме.

На кадрах зафиксированы первые минуты встречи родителей с младенцем, а также вес, зафиксировавший вес девочки — 3,22 кг. Имя малыша пара пока держит в тайне, однако известно, что муж Инны был рядом на протяжении всего процесса, поддерживая жену во время партнерских родов.

Инна Белень родила девочку и рассекретила вес младенца в своих соцсетях

История любви Инны и Ивана Яловенко получила новое развитие после завершения телевизионного проекта.

Хотя пара знакома еще со школьных лет, романтические чувства между ними вспыхнули уже после того, как девушка завершила участие в проекте Холостяк, где она одержала победу и сердце ветерана войны Александра Терена.

Отношения с главным героем реалити после финала продолжались недолго и сопровождались публичными спорами, однако впоследствии Инна обрела стабильность в отношениях с давним знакомым.

Официально пара обручилась 3 февраля 2026 года в Харькове. Символично, что регистрация брака произошла, несмотря на очередной ночной обстрел города, что стало для супругов свидетельством несокрушимости их чувств.

Впервые о своей беременности Инна рассказала во время следующего, 14-го сезона Холостяка. Тогда она появилась в эфире вместе с мужчиной, продемонстрировав округлый животик.

Пол будущего ребенка пара рассекретила три месяца назад на гендер-пате, так что рождение дочери было ожидаемым и тщательно подготовленным событием.

Фото: Instagram.

