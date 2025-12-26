Кто победил в Холостяк 14: с кем объединилось сердце Тараса Цымбалюка

На этой неделе прошел 11 выпуск Холостяк 14, в котором стало известно, кого Тарас Цымбалюк видит в качестве своей избранницы. Долгожданный финал был напряженным и непростым как для актера, так и для девушек. Читай, кто победил в Холостяк 14.

Кто победил в Холостяк 2025: имя избранницы Тараса Цымбалюка

Кольцо от Тараса получила Надин Головчук. В финале с Холостяком также встретилась Анастасия Половинкина и именно из этих двух героин он должен был выбрать одну единственную.

— Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории, — сказал Тарас, прежде чем одеть кольцо на палец Надин.

Как прошел Холостяк 14 11 выпуск

Неделя началась с задания от Григория Решетника. Девушки узнали, что могут провести с Тарасом один день, разделенный на три части: завтрак, обед и ужин. Им предложили два формата свидания: либо своя идея свидания и три часа с Тарасом, либо полтора часа для общения и свидание, идею которого предложит Холостяк.

Свидание с Надин Головчук

Надин отправились на завтрак с Тарасом. Он предложил провести день, который проводит несколько раз в год — дома и без особого напряжения по поводу быта. Они заказали пиццу и провели время вместе на диване в объятиях.

Встреча с Ириной Пономаренко

Свидание с Ирочкой так же прошло дома. Она очень положительно восприняла увлечение Тараса видеоиграми, ведь сама любит в них играть. Впрочем, он обратил внимание на периодически возникавшие в общении паузы.

Свидание с Анастасией Половинкиной

Настя выбрала трехчасовой формат общения, хотя для этого ей пришлось подготовить свидание самостоятельно. Она приготовила телятину с черносливом, о которой упоминала на встрече с родителями Тараса. Девушка предложила ему представить, что он вернулся после работы и его ждал вкусный ужин.

Последняя церемония роз сезона

По результатам свиданий Тарас должен был выбрать только двух девушек. Ирина не получила розу. По словам Холостяка, между ним и девушкой “детский вайб”, а не романтично-сексуальный.

— Мне показалось, что мы с тобой во время других встреч застряли на одном уровне. Но ты очень классная девушка, — сказал он Ирочке на прощание.

Церемония вручения кольца

В дальнейшем Тарас продолжил общение с Настей и Надин. Финалом стала церемония, во время которой Холостяк должен был вручить кольцо одной из героинь. На этом этапе выбыла Анастасия.

— Часто я не чувствовал от тебя инициативы. Для меня в отношениях это о взаимности. Мне хочется ощущать такие вещи каждый день, — прокомментировал актер.

В следующую пятницу, 2 января 2026 в 19:00, на СТБ состоится премьера пост-шоу, где зрители узнают, как развиваются отношения Тараса и Надин после проекта, а также как сложились судьбы других девушек.

А пока мы ждем новых подробностей о романтике между Холостяком и Надин, предлагаем посмотреть фильмы и сериалы Тараса Цымбалюка.

