Тарас Цымбалюк: в каких фильмах и сериалах можно увидеть нового Холостяка

Украина имеет много талантливых актеров. Они становятся любимцами миллионов, а проекты с их участием хочется пересматривать не раз. Одним из популярных актеров Украины сейчас является Тарас Цимбалюк. Кстати, недавно стало известно, что Цымбалюк станет новым украинским Холостяком.

Поэтому многие люди хотят узнать о нем больше, в частности посмотреть на его работу. Поэтому ищут, где снимался Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымблюк: фильмы и сериалы с его участием

Крепостная

Этот украинский сериал стал очень популярен. Он рассказывал о бывшей крепостной Екатерине Вербицкой, которая должна была выйти замуж за любимого. Но в день свадьбы жениха было убито, а за его тайны пришлось расплачиваться Кате.

Тарас Цымбалюк в сериале сыграл кузнеца Назара. Добрый, но закрытый человек, который очень любил Екатерину. Он мечтал быть с ней.

Кофе с кардамоном

Это экранизация одноименного романа о жизни в 19 веке. Тарас Цымбалюк сыграл роль Андрея — брата главной героини Анны, священника, которого втянули в политические игры. Он готов на все ради своей младшей сестры.

Поймать Кайдаша

Наверное, все украинцы, если не читали, то точно слышали о повести Кайдашева сім’я Ивана Нечуя-Левицкого. Сериал Поймать Кайдаша стал осовремененной версией этой истории, но, конечно, сюжет классического литературного произведения был изменен. Цымбалюк в этом сериале сыграл Карпа.

Полкан

В сериале Полкан Тарас Цымбалюк исполнил роль Дениса Островцева — самовлюбленного, саркастического работника полиции с отличным чувством юмора. Его герой мастерски подкалывает коллег, добавляя комичности к сюжету.

Сюжет сериала вращается вокруг опытного оперуполномоченного Павла Сафронова, после комы оказывающегося в теле дворового пса, по имени Челси. Единственный, кто слышит его голос, — молодой напарник, лейтенант Слава Курочка. Вместе они расследуют преступления, попадая в смешные ситуации.

Любовь и пламя

В новом сериале о работниках ГСЧС актер играет капитана службы гражданской защиты Тараса Сахно. Это рисковый, импульсивный и бесстрашный спасатель. Он лидер, который всегда идет вперед. Тарас признался, что продюсеры позволили ему со сценаристами создавать персонажа.

Связь

Этот сериал вышел уже после начала полномасштабной войны. В нем рассказывается об украинцах, жизнь которых изменилась 24 февраля 2022 года. Цымбалюк играет Сергея, одного из главных героев.

Черный Ворон

В художественной ленте Черный ворон Тарас Цимбалюк исполняет роль Ивана Черноуса — центрального персонажа истории. Его герой, известный под позывным Черный ворон, — атаман, возглавляющий отряд украинских повстанцев в противостоянии с советской властью. Фильм освещает драматическую борьбу за свободу и идентичность в трудный период истории Украины.

Также Тарас Цымбалюк играл в таких сериалах как Неверная, Вскрытие покажет, Песики, Женский врач. Новая жизнь, Конотопская Ведьма и Успеть до 30.

Украинцы снимают качественное кино. Его даже покупают на международные онлайн-сервисы. Читай, какие украинские фильмы доступны на Netflix.

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