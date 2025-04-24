Тарас Цимбалюк: у яких фільмах та серіалах можна побачити нового Холостяка

Україна має багато талановитих акторів. Вони стають улюбленцями мільйонів, а проекти за їхньої участі хочеться передивлятися не раз. Одним із популярних акторів України зараз є Тарас Цимбалюк. До речі, нещодавно стало відомо, що Цимбалюк стане новим українським Холостяком.

Тому багато людей хоче дізнатися про нього більше, зокрема подивитися на його роботу. Тому шукають, де знімався Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк: фільми та серіали за його участі

Кріпосна

Цей український серіал став дуже популярним. Він розповідав про колишню кріпосну Катерину Вербицьку, яка мала вийти заміж за коханого. Але у день весілля нареченого було вбити, а за його таємниці довелося розплачуватися Каті.

Тарас Цимбалюк у серіалі зіграв коваля Назара. Добру, але закриту людину, яка дуже любила Катерину. Він мріяв бути з нею.

Кава з кардамоном

Це екранізація однойменного роману про життя у 19 сторіччі. Тарас Цимбалюк зіграв роль Андрія ― брата головної героїні Анни, священника, якого втягнули в політичні ігри. Він ладен на все задля своєї молодшої сестри.

Спіймати Кайдаша

Напевно, усі українці, якщо не читали, то точну чули Кайдашеву сім’ю Івана Нечуя-Левицького. Серіал Спіймати Кайдаша став осучасненою версією цієї історії, але звісно, сюжет класичного літературного твору змінили. Цимбалюк у цьому серіалі зіграв Карпа.

Полкан

У серіалі Полкан Тарас Цимбалюк виконав роль Дениса Островцева — самозакоханого, саркастичного працівника поліції з відмінним почуттям гумору. Його герой майстерно підколює колег, додаючи комічності до сюжету.

Сюжет серіалу обертається навколо досвідченого оперуповноваженого Павла Сафронова, який після коми опиняється в тілі дворового пса, на ім’я Челсі. Єдиний, хто чує його голос, — молодий напарник, лейтенант Слава Курочка. Разом вони розслідують злочини, потрапляючи в кумедні ситуації.

Кохання та полум’я

У новому серіалі про працівників ДСНС актор грає капітана служби цивільного захисту Тараса Сахна. Це ризиковий, імпульсивний і безстрашний рятувальник. Він — лідер, який завжди йде вперед. Тарас зізнався, що продюсери дозволили йому разом зі сценаристами створювати персонажа.

Зв’язок

Цей серіал вийшов вже після початку повномасштабної війни. В ньому розповідається про українців, життя яких змінилося 24 лютого 2022 року. Цимбалюк грає Сергія, одного з головних героїв.

Чорний Ворон

У художній стрічці Чорний ворон Тарас Цимбалюк виконує роль Івана Чорноуса — центрального персонажа історії. Його герой, знаний під псевдо Чорний ворон, — отаман, який очолює загін українських повстанців у протистоянні з радянською владою. Фільм висвітлює драматичну боротьбу за свободу та ідентичність у складний період історії України.

Також Тарас Цимбалюк грав у таких серіалах як Невірна, Розтин покаже, Песики, Жіночий лікар. Нове життя, Конотопська відьма та Встигнути до 30.

Українці знімають якісне кіно. Його навіть купують на міжнародні онлайн-сервіси. Читай, які українські фільми доступні на Netflix.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!