Українські серіали: топ-5 найцікавіших робіт, на думку редакції Вікон

Війна стала новим поштовхом для українського суспільства до відмови від російської культури: інформаційної, мистецької й тим паче політичної. Тож у якийсь момент постає логічне запитання: невже в українському творчому просторі не знайдеться гідної, а то й кращої альтернативи?

Насправді український кінематограф є несправедливо неоціненим, особливо світ українських серіалів. Роботи наших режисерів часто сповнені історіями про щире, справжнє кохання, оповідають правдиві історичні події, зображують красиві місцини нашої країни. До того ж особливу роль у наших фільмах та серіалах посідає музичне тло, створене вітчизняними виконавцями.

Віримо, що українське кінематографічне мистецтво скоро стане популярним та потрібним. А поки, ми підібрали топ-5 цікавинок серед українських серіалів, які тобі точно варто переглянути.

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Сага

Історична пригодницька мелодрама 2020 року, створена студією Три-Я-Да Продакшн за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисером проекту став Дмитро Лактіонов. Серіал складається з 12 епізодів.

Стрічка оповідає історію родини Козаків, яка починається перед Першою світовою війною і закінчується подіями 2014 року.

Протягом століття Козаки, разом з країною, переживають всі біди та випробування, що випадають на долю України, проходять через війни, голодомор та зміну політичних курсів.

Вижити в цьому вирі допомагає міцний фундамент, на якому сім’я тримається всі ці роки: що б не відбувалося навколо, ми — родина.

В екранній історії себе впізнає кожен українець: окрім соціально-побутових питань, режисери зачепили й історичний аспект. На жаль, в Україні не знайдеться родини, яка б не мала втрачених родичів під час Голодомору 1933-34 років чи репресованих близьких, а ще кожному відома традиція сварок через політику за великим святковим столом.

У серіалі знімався чи не весь відомий український акторський склад. Тут ви зустрінете й Ольгу Сумську, і Віктора Жданова, й Аду Роговцеву, Наталку Денисенко, Миколу Боклана та інших.

І будуть люди

Ще один український драматичний серіал-епопея, виробництва телеканалу СТБ. Ця робота є екранізацією однойменного роману Анатолія Дімарова. Серіал створений студією Film.UA за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисером проекту став Аркадій Непиталюк.

Головна особливість стрічки полягає в тому, що кожна серія оповідає історію іншого героя.

Загалом серіал налічує 12 епізодів, тобто при перегляді ми знайомимося з історією 12 героїв. Серіал оповідає про турбулентні етапи XX століття: перша світова війна, революція, прихід радянської влади.

Кіноробота теж багата на талановитий акторський склад: у головних ролях тут Віктор Жданов, Остап Дзедяк, Катерина Григоренко, Олександр Піскунов та інші.

Століття Якова

Століття Якова — український історичний мінісеріал з 4-х серій, створений телеканалом 1+1, екранізація однойменного роману Володимира Лиса. Роман, за мотивами якого була відзнята картина, є лауреатом української премії Коронація слова.

Історія оповідає про звичайного селянина Якова, який за своє столітнє життя бачив зміни епох, відчув на собі гніт влади та пережив болюче кохання.

Події серіалу відбуваються на Заході, де раніше панували поляки. Сюжет несе в собі дві паралельні лінії. Перша — молоді роки Якова. І друга — сьогодення.

Головну роль зіграв один із кращих акторів сучасного українського кінематографа Станіслав Боклан. Також у серіалі можна зустріти Романа Луцького, Ганну Топчий, Наталію Долю, Людмилу Загорську та інших.

Перші ластівки (1, 2 сезони)

Серіал Перші ластівки однозначно став проривом для українського кінематографа, який націлений на молоду аудиторію. Цей серіал є антологією, і його суть полягає в тому, що кожен сезон задуманий як самостійний мінісеріал з різними персонажами та локаціями, а також з власною сюжетною лінією. Єдине, що зв’язує два попередні сезони — акторський склад, назва та таємничий персонаж, на ім’я Друг.

Герої серіалу у першому й у другому сезонах — покинуті та непотрібні.

Серіал розповідає про те, звідки ж ростуть проблеми з алкоголем, наркотиками, соціофобією чи селфхармом у підлітковому віці.

Режисером стрічки є Валентин Шпаков.

Старт своєї акторської кар’єри з цієї роботи розпочало багато молодих українських акторів. Також у серіалі можна зустріти Олесю Жураківську, Анастасію Пустовіт, Олега Гоцуляка, Ніну Набоку та інших.

1 сезон. Перші ластівки

Події першого сезону серіалу розгортаються в українській школі й розпочинаються 1-го вересня. 11-класники вплуталися в небезпечний квест, де кожне завдання наближає їх до самогубства. Жарти закінчилися в День Знань, коли учасниця стрибнула з даху.

В ході розслідування відкриваються страшні таємниці, що приховують учні, вчителі, батьки та навіть син головної слідчої у серіалі. Головним героєм у серіалі стає антагоніст Друг.

2 сезон. Перші ластівки: залежні

Події другого сезону серіалу розгортаються у великому місті в журфаці одного з елітарних українських університетів й розпочинаються 1-го вересня. Однак звичайне життя університету раптово перериває вбивство — в туалеті знаходять тіло студента Івана Кожуха.

Поліція вважає, що хлопець вчинив самогубство, а тому швидко закриває справу, однак одна з викладачок вишу, Кіра Зотова, переконана, що це було вбивство й разом з кількома студентами-однодумцями починає розслідувати цю заплутану справу.

Спіймати Кайдаша

Наостанок, розповімо про 12-серійний серіал українського виробництва, режисера Олександра Тіменка. З назви стає зрозумілим, що стрічка знята за повістю Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я. Трагікомедійний серіал справді оповідає про сім’ю з однойменних Семигір, яка все ніяк не може примиритися між собою.

Проте, у стрічці ми бачимо не звичну Мотрю 19 століття, а сучасну, охочу до професійної реалізації жінку, яку у серіалі грає Антоніна Хижняк. Бачимо батька Омелька — Віктора Жданова, та сина Карпа — Тараса Цимбалюка, які спільно мають авторемонтний бізнес.

Тобто, всі герої є цілком сучасними, і перебувають вони у сучасній площині: серіал оповідає про події від 2005 до 2014 років.

Картина у комедійному стилі розповідає про реальні людські трагедії, які знайомі багатьом українцям.

Серіал легко дивиться, проте залишає по собі присмак незрозумілого відчуття: чи то болю за українську націю, чи то гордість за цей незламний народ, що, попри все, продовжує розвиватись та примножувати свою культуру — музикою чи кінострічками про історичні події.

Дивись українське та пізнавай українське — адже нам є чим пишатись! А якщо тобі більше до вподоби фільми — тоді радимо тобі прочитати наш матеріал, де ми зібрали п’ять найцікавіших фільмів, на нашу думку. Можливо, ти знайдеш щось цікаве і для себе!