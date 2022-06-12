Шоу-биз

Украинские сериалы: топ-5 самых интересных работ — выбор редакции Вікон

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 12 июня 2022, 21:03
Лучшие украинские сериалы

Больше новостей
Як люди живуть в наметах в Ірпені
Имели свой дом, а теперь вынуждены обустраивать для себя палатки. Как живут жители Ирпеня
Віктор Ляшко
Украинцы постарели на 10-15 лет. Виктор Ляшко о влиянии войны на людей и ситуации с медицинской системой в Украине
Надпотужна держава - якою буде Україна після війни
Сверхмощное государство – какой будет Украина после войны
Ситуація в Маріуполі
Голод, жажда, эпидемия и “День России на костях” — Андрющенко о жизни в Мариуполе сегодня
Смотреть больше

Материалы по теме

Топ-5 фильмов
Фильмы на вечер: предлагаем тебе посмотреть топ-5 от редакции Викна-новости
Каннський кінофестиваль 2022 - переможці
Итоги Каннского кинофестиваля-2022: кто забрал Золотую пальмовую ветвь и о чем фильм-победитель
Фільми про війну топ-10
Герои войны меняются, но остаются в сердцах своего народа: Фильмы о войне
Бачення метелика на Каннському кіновестивалі
“Чувствительный контент” и сирена — команда фильма Видение бабочки о войне в Украине на Каннском кинофестивале

Видео
0:04:04
Як люди живуть в наметах в Ірпені

Имели свой дом, а теперь вынуждены обустраивать для себя палатки. Как живут жители Ирпеня
0:03:50
Надпотужна держава - якою буде Україна після війни
Сверхмощное государство – какой будет Украина после войны
0:07:16
Ситуація в Маріуполі
Голод, жажда, эпидемия и “День России на костях” — Андрющенко о жизни в Мариуполе сегодня
0:04:32
Українські переселенці за кордоном - чи планують повертатись додому
Затяжная война может “вымыть” из Украины несколько миллионов человек — как вернуть украинцев домой
0:09:02
Утрачено имущество в результате войны
Что делать, если имущество, взятое в кредит — уничтожено? Рассказывает председатель совета НАБУ Елена Коробкова
0:03:48
Полк Азов
Экскомандир полка Азов Максим Жорин сообщил о возвращении тел погибших из Азовстали: все, что известно на этот момент
Путін і Петро І
Один открыл “окно в Европу”, другой — заколачивает. Зачем Путин сравнивает себя с Петром I
Закон про тероборону 2022 - зміни в законодавстві
Бойцы терробороны смогут воевать в горячих точках — Зеленский подписал закон
0:00:31
Вибухи 12 червня
Мощные взрывы в Бердянске, Чорткове и Новой Каховке — что известно по состоянию на утро
0:02:56
Центри крові в Україні
Доноры спасают сотни жизней — как работают центры крови в Украине во время войны
Больше видео
Сонце, літо, спека
Читать дальше
Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить лето без теплового удара и вреда для здоровья

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь