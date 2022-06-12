Украинские сериалы: топ-5 самых интересных работ — выбор редакции Вікон

Война стала новым толчком для общества к отказу от русской культуры: информационной, художественной и тем более политической. Так что в какой-то момент возникает логичный вопрос: неужели в украинском творческом пространстве не найдется достойной, а то и лучшей альтернативы?

На самом деле украинский кинематограф несправедливо неоценен, особенно мир украинских сериалов. Работы наших режиссеров часто полны историями об искренней, настоящей любви, повествуют истинные исторические события, изображают красивые места нашей страны. К тому же, особую роль в наших фильмах и сериалах занимает музыкальный фон, созданный отечественными исполнителями.

Верим, что украинское кинематографическое искусство скоро станет популярным и нужным. Мы подобрали топ-5 интересных работ среди украинских сериалов, которые тебе точно стоит посмотреть.

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Сага

Историческая приключенческая мелодрама 2020 года, создана студией Три-Я-Да Продакшн при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Режиссером проекта стал Дмитрий Лактионов. Сериал состоит из 12 эпизодов.

Лента повествует об истории семьи Козаков, которая начинается перед Первой мировой войной и заканчивается событиями 2014 года. В течение столетия Козаки вместе со страной переживают все беды и испытания, выпадающие на долю Украины, проходят через войны, голодомор и смену политических курсов.

Выжить в этом водовороте помогает крепкий фундамент, на котором семья держится все эти годы: что бы ни происходило вокруг, мы семья.

В экранной истории себя узнает каждый украинец: кроме социально-бытовых вопросов режиссеры затронули и исторический аспект.

К сожалению, в Украине не найдется семьи, которая не имела бы потерянных родственников во время Голодомора 1933-34 годов или репрессированных близких, а еще каждому известна традиция ссор из-за политики за большим праздничным столом.

В сериале снимался весь известный украинский актерский состав. Здесь вы встретите и Ольгу Сумскую, и Виктора Жданова, и Аду Роговцеву, Наталью Денисенко, Николая Боклана и других.

И будут люди

Еще один украинский драматический сериал-эпопея, производства телеканала СТБ. Эта работа является экранизацией одноименного романа Анатолия Димарова. Сериал создан студией Film.UA при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Режиссером проекта стал Аркадий Непиталюк.

Главная особенность фильма заключается в том, что каждая серия повествует историю другого героя. В общей сложности сериал насчитывает 12 эпизодов, то есть при просмотре мы знакомимся с историей 12 героев.

Сериал повествует о турбулентных этапах XX века: первая мировая война, революция, приход советской власти.

Киноработа тоже богата талантливым актерским составом: в главных ролях здесь Виктор Жданов, Остап Дзедяк, Екатерина Григоренко, Александр Пискунов и другие.

Столетие Якова

Столетие Якова — украинский исторический минисериал из 4-х серий, созданный телеканалом 1+1, экранизация одноименного романа Владимира Лыса. Роман, по мотивам которого была отснята картина, является лауреатом украинской премии Коронация слова.

История повествует об обычном крестьянине Якове, который за свою столетнюю жизнь видел изменения эпох, почувствовал на себе гнет власти и пережил болезненную любовь.

События сериала происходят на западе, где раньше царили поляки. Сюжет несет две параллельные линии. Первая — молодые годы кова. И вторая — настоящее.

Главную роль сыграл один из лучших актеров современного украинского кинематографа Станислав Боклан. Также в сериале можно встретить Романа Луцкого, Анну Топчую, Наталию Судьбу, Людмилу Загорскую и других.

Первые ласточки (1, 2 сезон)

Сериал Первые ласточки однозначно стал прорывом для украинского кинематографа, нацеленного на молодую аудиторию. Этот сериал является антологией, и его суть состоит в том, что каждый сезон задуман как самостоятельный минисериал с разными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией. Единственное, что связывает два предыдущих сезона — актерский состав, название и таинственный персонаж, по имени Друг.

Герои сериала, и в первом и во втором сезонах — заброшены и не нужны.

Сериал рассказывает о том, откуда растут проблемы с алкоголем, наркотиками, социофобией или селфхармом в подростковом возрасте.

Режиссером ленты является Валентин Шпаков.

Старт своей актерской карьеры с этой работы начали многие молодые украинские актеры. Также в сериале можно встретить Олесю Жураковскую, Анастасию Пустовит, Олега Гоцуляка, Нину Набоку и других.

1 сезон. Первые ласточки

События первого сезона сериала разворачиваются в украинской школе и начинаются 1 сентября. 11-классники ввязались в опасный квест, где каждое задание приближает их к самоубийству. Шутки закончились в День Знаний, когда участница прыгнула с крыши.

В ходе расследования открываются страшные тайны, скрываемые учениками, учителями, родителями и даже сыном главного следователя в сериале. Главным героем в сериале становится антагонист Друг.

2 сезон. Первые ласточки: зависимые

События второго сезона сериала разворачиваются в большом городе в журфаке одного из элитных украинских университетов и начинаются 1 сентября. Однако обычная жизнь университета внезапно прерывает убийство — в туалете находят тело студента Ивана Кожуха.

Полиция считает, что парень совершил самоубийство, поэтому быстро закрывает дело, однако одна из преподавательниц вуза, Кира Зотова, убеждена, что это было убийство и вместе с несколькими студентами-единомышленниками начинает расследовать это запутанное дело.

Поймать Кайдаша

Напоследок, расскажем о 12-серийном сериале украинского производства, режиссера Александра Тименко. Из названия становится понятным, что фильм снят по повести Ивана Нечуя-Левицкого Кайдашева семья. Трагикомедийный сериал действительно повествует о семье из одноименных Семигор, которая никак не может примириться между собой.

Тем не менее в ленте мы видим не привычную Мотрю 19 века, а современную, желающую профессиональной реализации женщину, которую в сериале играет Антонина Хижняк. Видим отца Омелько — Виктора Жданова, и сына Карпа — Тараса Цымбалюка, которые совместно имеют авторемонтный бизнес.

То есть, все герои вполне современны, и находятся они в современной плоскости: сериал повествует о событиях с 2005 до 2014 годов.

Картина в комедийном стиле рассказывает о реальных человеческих трагедиях, знакомых многим украинцам.

Сериал легко смотрится, однако оставляет после себя привкус непонятного ощущения: то ли боли за украинскую нацию, то ли гордость за этот несгибаемый народ, несмотря на все, продолжает развиваться и приумножать свою культуру — музыкой или кинолентами об исторических событиях.

Смотри украинское и узнавай украинское — нам ведь есть чем гордиться! А если тебе больше нравится фильмы — тогда советуем тебе прочитать наш материал, где мы собрали пять самых интересных фильмов, по нашему мнению. Может быть, ты найдешь что-нибудь интересное и для себя!