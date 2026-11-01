Стиль жизни Садоводство и огород

Когда пересаживать тюльпаны: лучшее время для смены места и высадки в грунт

Леся Манзюк, редактор сайта 01 ноября 2026, 20:30 2 мин.
когда пересаживать тюльпаны
Фото Unsplash

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