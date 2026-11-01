Когда пересаживать тюльпаны: лучшее время для смены места и высадки в грунт

У любителей цветов тюльпаны занимают довольно примечательное место в их коллекции, ведь это одни из первых весенних цветов, украшающих клумбы. Большое количество сортов и красок делает их существенным украшением двора. Эти неприхотливые растения радуют своим цветением даже при минимальном уходе. Но в некоторых случаях требуется пересадка тюльпанов.

Читай об оптимальном времени для смены места посадки тюльпанов и когда выкапывать тюльпаны для пересадки осенью — в нашем материале.

Когда лучше пересаживать тюльпаны

Лучшее время, чтобы пересаживать тюльпаны — это осенние месяцы, а конкретнее — конец сентября или начало октября. В это время луковицы уже не развиваются, а весной, после такой пересадки, из них формируются отличные бутоны.

Тюльпаны преимущественно пересаживают тогда, когда они растут на одном месте более 4 лет или когда цветок перестает зацветать.

Это свидетельствует о том, что у растения есть на то причины. Как вариант — может не подходить почва, поэтому ее лучше пересадить. Учти, что тюльпаны любят солнце и именно на солнечном месте они скорее зацветают. Бутоны, растущие в тени, могут не радуют своим цветением.

Когда пересаживать тюльпаны весной

Если у тебя нет возможности пересадить цветы осенью, то ты можешь это сделать весной, в апреле, но тюльпаны будут цвести следующей весной.

Когда сажать тюльпаны

Тюльпаны высаживают весной после того, как сойдет снег и нагреется почва. Это довольно неприхотливые в выращивании цветы.

Ранние сорта можно высаживать во второй половине марта. Однако если боишься, что будут морозы, можно высадить их сначала в горшки, а в апреле пересадить на клумбу.

Поздние сорта высаживают с середины апреля по конец мая.

Чтобы луковицы не боялись морозов, перед посадкой их можно закалить. Для этого оставь луковицы в холодильнике на ночь, а затем замочи в растворе 100 миллилитров перекиси водорода на 1 литр воды. Если приобрести уже обработанные луковицы, то закалять не нужно.

Надеемся, что информация будет полезна любителям тюльпанов.

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