Как ухаживать за тюльпанами в горшке: простые правила для длительного цветения

Тюльпаны в горшке могут стать прекрасным способом украсить дом первыми весенними цветами даже тогда, когда на улице еще холодно и клумбы пусты.

Как ухаживать за тюльпанами в горшке, чтобы они дольше стояли

Хотя тюльпаны не являются комнатными растениями и долго в доме не живут, они прекрасно подходят в качестве первого весеннего цветка, когда хочется поднять после-зимнее настроение.

Чтобы вырастить тюльпан в горшке, нужно выбрать здоровые луковицы: они должны быть плотные, без мягких пятен и повреждений, весить около 25–30 граммов.

Маленькие луковицы дают слабые цветы, поэтому лучше выбирать средние или большие. Перед посадкой полезно снять внешнюю шелуху, чтобы проверить, не больна ли луковица.

Горшок нужно подбирать в зависимости от размера растения, а грунт слегка подогреть, чтобы луковицы «почувствовали» весну. Для более быстрого цветения используют методику принуждения — луковицы охлаждают несколько недель в прохладном, темном месте (стоит избегать контакта с фруктами, которые выделяют этилен и вредят росту). Посадку проводят в середине осени.

Чтобы тюльпан в горшке дольше радовал своим цветением, очень важно правильно ухаживать за ним, и прежде всего подобрать для него хорошее место в комнате.

Прямые солнечные лучи, сквозняки или резкие перепады температуры растение переносит плохо, поэтому лучше всего подходит полутемное место, подальше от батарей и обогревателей.

Кроме того, тюльпаны любят влажный воздух, поэтому комнату время от времени стоит слегка увлажнять.

Поливать цветок нужно осторожно: вода должна быть отстоянной и комнатной температуры, чтобы корни не получили стресс.

Правильный полив помогает тюльпанам дольше держать бутоны.

Чтобы цветение было ярче и дольше, можно подкормить грунт специальным удобрением.

Ночью полезно переносить горшок на балкон или в более прохладное место — это стимулирует рост и продлевает жизнь растения.

Когда тюльпан отцветет, луковицы осторожно очищают и кладут на хранение в сухое, прохладное место. Такие луковицы уже не подходят для повторного выращивания в горшке, зато отлично приживутся в открытом грунте в следующем году.

Так что ухаживать за тюльпанами довольно легко. Воспользуйся нашими советами, и твое весеннее чудо еще долго будет радовать красивым цветением.

Читай также: Яркие, как в Голландии! Чем удобрять тюльпаны весной — советы для долгого цветения.