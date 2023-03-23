Когда сажать тыкву в открытый грунт в 2023 году и что для этого нужно

Тыкву в Украине выращивают многие садоводы, ведь это один из самых полезных овощей. В его плодах содержится большое количество витаминов и редких веществ, которые необходимы организму человека.
Когда сажать тыкву в открытый грунт — читай в материале.
На то, когда садят тыкву, влияет климат региона. Эта культура считается очень теплолюбивой, поэтому садить тыкву нужно тогда, когда температура почвы достигнет +15 °С и не будет заморозков. Температура на улице должна быть от 18- до 20 °С.
Благоприятные дни посадки рассады дома или в теплице:
Так как тыква считается южной культурой, ей нужно много солнца. Грядки нужно формировать на открытом, хорошо освещенном месте. Если участок расположен в низине, высаживай рассаду на грядки высотой не ниже 60 см.
При этом почва должна быть плодородной, легкой, рыхлой и хорошо проницаемой для кислорода воздуха.
При этом почва должна быть плодородной, легкой, рыхлой и хорошо проницаемой для кислорода воздуха.
Важно, что на тяжелых глинистых и кислых грунтах тыква не сможет расти.
При подготовке грядки внеси по два ведра перепревшего навоза и листовой земли, ведро песка, ведро древесной золы и по 2 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Землю необходимо хорошо перемешать и сформировать грядку шириной 1,5–1,7 м, высотой 40–60 см. При этом грядку нужно полить теплой водой.
А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.
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