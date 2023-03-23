Когда сажать тыкву в открытый грунт в 2023 году и что для этого нужно

Тыкву в Украине выращивают многие садоводы, ведь это один из самых полезных овощей. В его плодах содержится большое количество витаминов и редких веществ, которые необходимы организму человека.

Когда сажать тыкву в открытый грунт — читай в материале.

Когда сажать тыкву в открытый грунт: сроки посадки

На то, когда садят тыкву, влияет климат региона. Эта культура считается очень теплолюбивой, поэтому садить тыкву нужно тогда, когда температура почвы достигнет +15 °С и не будет заморозков. Температура на улице должна быть от 18- до 20 °С.

Сейчас также смотрят

Когда сажать тыкву по лунному календарю 2023

Благоприятные дни посадки рассады дома или в теплице:

21–22, 25–26 апреля;

2–4, 6, 9–10, 13–14 мая;

20–23, 25–26 июня.

Как выбрать место для посадки тыквы и подготовить грунт

Так как тыква считается южной культурой, ей нужно много солнца. Грядки нужно формировать на открытом, хорошо освещенном месте. Если участок расположен в низине, высаживай рассаду на грядки высотой не ниже 60 см.

При этом почва должна быть плодородной, легкой, рыхлой и хорошо проницаемой для кислорода воздуха.

Важно, что на тяжелых глинистых и кислых грунтах тыква не сможет расти.

При подготовке грядки внеси по два ведра перепревшего навоза и листовой земли, ведро песка, ведро древесной золы и по 2 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Землю необходимо хорошо перемешать и сформировать грядку шириной 1,5–1,7 м, высотой 40–60 см. При этом грядку нужно полить теплой водой.

Как сажать тыкву в открытый грунт 2023

Глубина и диаметр каждой лунки для посадки должны быть на 5 см больше, чем у земляного кома вокруг корневой системы рассады. Сажают тыкву вечером. Для этого расстели на готовую грядку черную пленку и хорошо зафиксируй ее по краям, чтобы не сдувало ветром. Наметь мелом, где будут расположены лунки для рассады тыквы. Их можно располагать по прямой иди в шахматном порядке на расстоянии друг от друга, указанном выше. Сделай по разметкам крестообразные надрезы на пленке диаметром 30 см. Выкопай под каждым разрезом лунки соответствующих размеров. Насыпь на дно компост, перемешанный с древесной золой, слоем 5–6 см. Пролей каждую лунку водой и положи куст с рассадой тыквы, чтобы он смотрел вертикально вверх. Засыпь лунки землей и пролей водой. Первые 14 дней установи над рассадой дуги и накинь на них мешковину, чтобы днем защитить растения от солнца, а ночью от холода.

А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.