Билли и мир магии — дата выхода и трейлер нового мультика Disney

В мире диснеевской анимации ожидается замечательное пополнение. Этой осенью компания обрадует нас новым мультфильмом Билли и мир магии, который расскажет о приключениях неординарной девушки Билли с магическими способностями. Это будет яркая динамичная история о взрослении.

Рассказываем, что известно о дате выхода мультфильма Билли и мир магии.

Билли и мир магии 2026 — дата выхода

Билли и мир магии выйдет в прокат в кинотеатрах 26 ноября. Диснеевский мультфильм продолжительностью в два часа начнут показывать в США с 25 ноября, а на следующий день его будут демонстрировать уже по всему миру.

Впервые анимационное фэнтези было анонсировано в августе 2025 года, когда креативный директор Джаред Буш сообщил его название и раскрыл начальные детали сюжета. Этой весной Disney раскрыла актерский состав будущей ленты.

Мультфильм будет демонстрироваться только на больших экранах в кинотеатрах.

Билли и мир магии 2026 — трейлер и сюжет

Трейлер Билли и мир магии был обнародован еще летом. Из него мы узнаем о главной героине мультика – девушке Билли – которая в школьном туалете неожиданно получает магические способности.

Это незаурядное событие ожидаемо разворачивает жизнь Билли на 180 градусов. Девочку отчисляют из школы, что невероятно огорчает ее мать. Но это только начало, потому что дальше главная героиня переносится в совсем другой мир — скрытое царство ведьм.

Билли вынуждена объединиться со своей осторожной матерью, чтобы они вместе смогли раскрыть семейные тайны, способные навсегда изменить ведьмский мир.

Может с Билли на самом деле все хорошо, может она просто была рождена для большего? Это мы узнаем уже совсем скоро, до премьеры мультика осталось полтора месяца.

Режиссерами фэнтезийной анимации стали Фон Вирасунторн (мультфильм Желание) и Джейсон Генд (мультфильм Ваяна-2).

Ранее мы рассказывали о мультфильмах 2026 — уже вышедших новинках, которые стоит посмотреть.

Фото: скриншот c YouTube

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