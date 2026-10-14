Чарокрай: Королівство магії — дата виходу та трейлер нового мультика Disney

У світі диснеївської анімації очікується чудове поповнення. Цієї осені компанія порадує нас новим мультфільмом Чарокрай: Королівство магії, який розповість про пригоди неординарної дівчини Біллі із магічними здібностями. Це буде яскрава динамічна історія про дорослішання.

Розповідаємо, що відомо про дату виходу мультфільму Чарокрай: Королівство магії.

Чарокрай: Королівство магії 2026 — дата виходу

Чарокрай: Королівство магії вийде в прокат в кінотеатрах 26 листопада. Діснеївський мультфільм тривалістю дві години почнуть показувати в США з 25 листопада, а наступного дня його демонструватимуть вже по всьому світу.

Вперше анімаційне фентезі було анонсовано в серпні 2025 року, коли креативний директор Джаред Буш повідомив його назву та розкрив початкові деталі сюжету. Цієї весни Disney розкрила акторський склад майбутної стрічки.

Мультфільм демонструватимуть лише на великих екранах в кінотеатрах.

Чарокрай: Королівство магії 2026 — трейлер та сюжет

Трейлер Чарокраю був оприлюднений ще влітку. З нього ми дізнаємося про головну героїню мультику — дівчину Біллі — яка в шкільному туалеті несподівано отримує магічні здібності.

Ця непересічна подія очікувано розвертає життя Біллі на 180 градусів. Дівчинку відраховують зі школи, що неймовірно засмучує її матір. Але це тільки початок, бо далі головна героїня переноситься в зовсім інший світ — приховане царство відьом під назвою Чарокрай.

Біллі змушена об’єднатися зі своєю обережною матір’ю, щоб вони разом змогли розкрити сімейні таємниці, які здатні назавжди змінити відьомській світ.

Може з Біллі насправді все гаразд, може вона просто була народжена для більшого? Це ми дізнаємося вже зовсім скоро, до прем’єри мультика залишилося півтора місяці.

Режисерами фентезійної анімації стали Фон Вірасунторн (мультфільм Бажання) та Джейсон Генд (мультфільм Ваяна-2).

Раніше ми розповідали про мультфільми 2026 — новинки, що вже вийшли і які варто подивитися.

Фото: скриншот з YouTube

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