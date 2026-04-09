Мультфільми 2026: новинки, що вже вийшли і які варто подивитися

У 2026 році вже вийшло кілька мультфільмів, які точно можуть порадувати не лише малечу, а й всю сім’ю, бо сучасна анімація стала набагато більш різноманітною, глибокою та веселою!

Наприклад, на великих екранах цього року вже з’явилися цікаві родинні історії — від неймовірних пригод у космосі до кумедних комедійних сюжетів про… козу! Крім того, є продовження улюблених франшиз.

Які мультфільми вже вийшли у 2026 — ми зібрали найрейтинговіші роботи.

Мультфільми 2026, які вже вийшли

Чарлі Чудо‑пес

Чарлі — звичайний пес із маленького містечка, який несподівано отримує магічні здібності. Коли його місто опиняється під загрозою від зловісних роботів, Чарлі вирушає у неймовірну подорож, щоб врятувати рідних і довести, що теж може стати героєм.

Стрибунці

Науковці навчилися переносити людську свідомість у роботизоване тіло тварини, щоб стати частиною тваринного світу. Проте виявляється, що життя серед тварин зовсім не таке просте, як вони собі уявляли.

Голос океану

У центрі сюжету мультфільму — молодий горбатий кит Вінсент, який повинен відкрити в собі дар магічного співу, здатний запобігти великій катастрофі. Як завжди, історії про морський світ здатні захоплювати і дивувати.

Цап‑забивайло

Тут головний герой — маленький козлик Вілл, який мріє стати професійним гравцем у звіробол, спорті для найшвидших і найсильніших хижаків. Спочатку команда його не приймає, але Вілл прагне довести всім, що заслуговує на своє місце в лізі.

Снічі За сюжетом мультфільму на мальовничому острові мирно живуть незвичайні істоти. Та одного дня їхній спокій порушується. Через пригоди і випробування вони нарешті вчаться цінувати те, що мають. Таємні світи магічного дерева В цьому мультфільмі велика родина переїжджає до старого сільського маєтку, де діти знаходять магічне дерево. У його високому стовбурі живуть дивні мешканці, а на верхівці з’являються нові чарівні світи, сповнені фантазії та пригод.

Супер Маріо

Новий мультфільм по відомому ігровому всесвіту Маріо знайомий не лише дітям, а й їхнім батькам, які грали в дитинстві.

Головний герой залишає Грибне Королівство та вирушає у міжзіркову подорож за новими пригодами. У кіно він уже з 1 квітня.

