Мультфільми 2026: новинки, що вже вийшли і які варто подивитися

У 2026 році вже вийшло кілька мультфільмів, які точно можуть порадувати не лише малечу, а й всю сім’ю, бо сучасна анімація стала набагато більш різноманітною, глибокою та веселою!
Наприклад, на великих екранах цього року вже з’явилися цікаві родинні історії — від неймовірних пригод у космосі до кумедних комедійних сюжетів про… козу! Крім того, є продовження улюблених франшиз.
Які мультфільми вже вийшли у 2026 — ми зібрали найрейтинговіші роботи.
Мультфільми 2026, які вже вийшли
Чарлі Чудо‑пес
Чарлі — звичайний пес із маленького містечка, який несподівано отримує магічні здібності. Коли його місто опиняється під загрозою від зловісних роботів, Чарлі вирушає у неймовірну подорож, щоб врятувати рідних і довести, що теж може стати героєм.
Стрибунці
Науковці навчилися переносити людську свідомість у роботизоване тіло тварини, щоб стати частиною тваринного світу. Проте виявляється, що життя серед тварин зовсім не таке просте, як вони собі уявляли.
Голос океану
У центрі сюжету мультфільму — молодий горбатий кит Вінсент, який повинен відкрити в собі дар магічного співу, здатний запобігти великій катастрофі. Як завжди, історії про морський світ здатні захоплювати і дивувати.
Цап‑забивайло
Тут головний герой — маленький козлик Вілл, який мріє стати професійним гравцем у звіробол, спорті для найшвидших і найсильніших хижаків. Спочатку команда його не приймає, але Вілл прагне довести всім, що заслуговує на своє місце в лізі.
Супер Маріо
Новий мультфільм по відомому ігровому всесвіту Маріо знайомий не лише дітям, а й їхнім батькам, які грали в дитинстві.
Головний герой залишає Грибне Королівство та вирушає у міжзіркову подорож за новими пригодами. У кіно він уже з 1 квітня.
А ще поцікався. які вони, найкасовіші мультфільми XXI століття, і що з переліку хітів ти ще не встиг подивитися.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!