Коло омани: скільки серій в серіалі та про що розгортається сюжет

Український телевізійний простір підкорив гостросюжетний детективно-мелодраматичний серіал Коло омани, який є офіційною адаптацією популярного південнокорейського телехіта Lie After Lie (відомого також як Брехня за брехнею або Circle of Atonement).

Вітчизняна версія, знята влітку 2023 року в умовах повномасштабної війни набула унікального локального характеру, інтегрувавши в сюжет гострі та близькі українському суспільству теми домашнього насильства, судових помилок, стійкості та боротьби за справедливість — подробиці про серіал Коло омани та скільки в ньому серій читай в матеріалі.

Коло омани: скільки серій має серіал

Прем’єра стрічки відбулася 27 листопада 2023 року на телеканалі 1+1, і за лічені тижні проєкт увійшов до списку найпопулярніших телевізійних продуктів сезону, зібравши мільйонні перегляди та викликавши хвилю активних обговорень і дискусій у соціальних мережах.

Перший сезон телесеріалу Коло омани складається із 20 серій, кожна з яких має тривалість близько 45–50 хвилин.

Якщо оригінальний корейський формат або його закордонні аналоги у деяких варіаціях налічують понад пів сотні епізодів, українська адаптація була скорочена до динамічних двадцяти серій, щоб уникнути затягнутих другорядних ліній.

Наразі всі 20 серій повністю доступні для безкоштовного перегляду з українською озвучкою та субтитрами на:

офіційній платформі 1+1 video

на YouTube-каналі Серіали 1+1 Media,

а також інтегровані у підписку на популярних медіасервісах, таких як Київстар ТБ.

Що стосується створення другого сезону, то попри численні чутки та високі рейтинги, станом на 2026 рік офіційно підтвердженим залишається лише один сезон, а історія перших 20 серій має логічно завершену структуру.

Серіал Коло омани: сюжет та акторський склад

Сюжетна лінія картини розгортається навколо трагічної та глибокої історії жінки на ім’я Ліна, яка стає жертвою багаторічних знущань з боку чоловіка, а згодом опиняється за ґратами за сфабрикованим звинуваченням у його вбивстві.

Ув’язнена героїня народжує доньку, яку з почуття жорстокої помсти відбирає свекруха. Дитина, яку тривалий час вважали мертвою, дивом виживає та потрапляє до сиротинця.

Опинившись на волі, Ліна починає відчайдушну і безкомпромісну боротьбу проти системи, маніпуляцій та підступного мережива брехні, аби розплутати клубок обману, знайти та повернути власну дитину, понад усе боячись, що її темне минуле та тюремний термін можуть назавжди зруйнувати життя дівчинки.

Головні ролі у цій психологічній драмі блискуче виконали відомі українські актори, зокрема Катерина Варченко, Сергій Стрельников, Наталія Васько, Олександр Соколов, Дар’я Легейда та Єфросинія Мельник.

